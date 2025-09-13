BM Genel Kurulu'ndan Filistin'in Bağımsızlığına Destek

RAMALLAH, 13 Eylül (Xinhua) -- Filistin Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun New York Deklarasyonu'nu "kabul ve onaylama" kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bunu Filistin sorununun barışçıl çözümü ve iki devletli çözümün uygulanmasına ilişkin BM konferansının en önemli sonucu olarak nitelendirdi.

Bakanlıktan cuma günü yapılan açıklamada 142 ülkenin karar lehine oy kullandığı, 12 ülkenin çekimser kaldığı ve 10 ülkenin karşı oy kullandığı belirtilirken, kararı destekleyen, onaylayan ve lehe oy kullanan ülkelerin tutumu övüldü.

Bakanlık, BM üye ülkelerini iki devletli çözüme ilişkin uluslararası konferansın sonuçlarını uygulamaya ve İsrail'e askeri operasyonları durdurması, ateşkesi kabul etmesi, aç bırakmayı bir "savaş silahı" olarak kullanmayı sonlandırması, zorla yerinden edilmeyi önlemesi ve tutukluları ve rehineleri serbest bırakması için baskı yapmaya çağırdı.

Filistin Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh de, sosyal medya platformu X üzerinden açıklamada BM Genel Kurulu'nun kararının Filistin halkının haklarını destekleyen uluslararası iradeyi yansıttığını söyledi.

Şeyh, kararın kabul edilmesinin, "İsrail işgalini" sona erdirmek ve Doğu Kudüs'ün başkent olduğu, 1967 sınırları içinde bağımsız bir Filistin devleti kurmak için önemli bir adım olduğunu vurguladı.