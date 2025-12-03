Haberler

BM Genel Kurulu, İsrail'in Suriye'nin Golan bölgesinden çekilmesi çağrısı yapan kararı kabul etti

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Mısır tarafından sunulan karar tasarısını oylayarak, İsrail'in Suriye Golan bölgesindeki işgalini ve fiili ilhakını yasa dışı ilan etti. 123 ülke 'evet' oyu kullanırken, 7 ülke 'hayır' oyu verdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, İsrail'in Suriye'nin Golan bölgesi işgalini ve fiili ilhakını yasa dışı kabul ederek bölgeden çekilmesi çağrısı yapan kararı kabul etti.

Mısır tarafından sunulan karar tasarısı, Genel Kurul'da oylamaya sunuldu.

" Suriye'nin Golan'ı" başlıklı tasarının oylamasında 123 üye ülke "evet" oyu, İsrail ve ABD başta olmak üzere 7 ülke de "hayır" oyu kullandı.

Oylamada, 41 ülke de çekimser kaldı.

Kabul edilen karar, İsrail'in Suriye Golan bölgesini işgalini ve fiili ilhakını yasa dışı ve Güvenlik Konseyi'nin 1981'de aldığı 497 sayılı kararına aykırı ilan ediyor.

İsrail'in, Güvenlik Konseyi'nin 497 sayılı kararına bugüne kadar uymadığı beyan edilen kararda, "(Karar) Suriye Golan'ının devam eden işgali ve fiili ilhakının, bölgede adil, kapsamlı ve kalıcı bir barışa ulaşmanın önünde bir engel teşkil ettiğini bir kez daha tespit eder." deniliyor.

Kararda, İsrail'e, Suriye ve Lübnan hatlarında müzakereleri yeniden başlatmaya ve önceki anlaşmalarda varılan taahhütlere saygı gösterme çağrısı yapılarak, İsrail'den, ilgili Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanması amacıyla işgal altındaki tüm Suriye Golan bölgesinden 4 Haziran 1967 sınırına kadar çekilmesi bir kez daha talep ediliyor.

