BM Genel Kurulu Başkanı'ndan Uluslararası Hukuka Saygı Vurgusu

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Annalena Baerbock, uluslararası hukuka saygının önemine vurgu yaptı ve ABD'nin Venezuela'daki askeri müdahalesine tepki gösterdi. Baerbock, BM Şartı'nın, barış ve hukukun üstünlüğünün sağlanmasında kritik bir rol oynadığını belirtti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 6 Ocak (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Annalena Baerbock, BM Şartı ve uluslararası hukuka saygının, uluslararası düzenin temeli olduğunu söyledi.

Baerbock pazartesi günü Venezuela'daki gelişmeler hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, "BM Şartı bir seçenek değil, barışın hüküm sürdüğü dönemde ve bugün Venezuela'da olduğu gibi ABD'nin askeri müdahalesiyle doruğa ulaşan kriz zamanlarında bize yol gösteren bir çerçevedir" dedi.

Açıklamada BM Şartı'nın 2. Maddesi'nde, BM'nin tüm üyelerinin, uluslararası ilişkilerinde herhangi bir ülkenin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı veya BM'nin amaçlarına aykırı herhangi bir tarzda güç kullanmaktan veya güç kullanma tehdidinde bulunmaktan kaçınmasının açıkça şart koşulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Herkes için barışçıl, güvenli ve adil bir dünya, ancak güçlünün haklı olduğu değil, hukukun üstünlüğünün hakim olduğu bir ortamda mümkün olabilir" ifadesi de yer aldı.

3 Ocak'ın erken saatlerinde Venezuela'ya operasyon düzenleyen ABD askeri güçleri, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini zorla ülkeden çıkarmış ve New York'ta gözaltına almıştı. Olay, geniş çapta tepkilere yol açmıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
