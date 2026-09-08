Haberler

BM Genel Kurul Başkanı, BM’nin çok taraflılığının sınandığını belirtti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul Başkanlığı görevini bugün devralan Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman, BM’nin çok taraflılığının, daha önce hiç görülmediği şekilde sınandığını belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul Başkanlığı görevini bugün devralan Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman, BM'nin çok taraflılığının, daha önce hiç görülmediği şekilde sınandığını belirtti.

Rahman, BM Genel Kurulu'nda yemin ettikten sonra salondan çıkışta gazetecilere açıklama yaptı.

BM 81. Genel Kurul oturumu boyunca önlerinde "ağır bir sorumluluk" bulunduğunu söyleyen Rahman, BM'nin çok taraflılığının, daha önce hiç görülmediği şekilde sınandığını ifade etti.

Rahman, "Bu zorluklara rağmen daha önce sahip olmadığımız fırsatlara sahibiz ve özellikle yeni yapay zeka gibi teknoloji alanında, BM'nin önemli rol oynadığı yerlerde, tüm bu zorluklarla yüzleşirken ve fırsatları değerlendirirken işbirliğine ve diyaloğa büyük önem vereceğim." dedi.

Sorunların hızlı ve dostane bir şekilde çözülebileceğini düşünecek kadar da naif olmadığını dile getiren Rahman, "Çözülemeyecek şeyler olacak. Çözüm bulmak için zaman alabilecek şeyler olacak. Ancak bu, ortak zemin arayışımızı engellememeli ve ben de bunu sürekli olarak yapmaya çalışacağım." diye konuştu.

Rahman, başkanlığın BM Şartı'nı önceleyeceğini vurgulayarak, üye devletlerin karşı karşıya kaldığı sorunların diyalog yoluyla çözülebilmesi için çalışacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA
Türkiye'den 12 ülkenin İsrail'e yaptırım kararına ilk tepki

12 ülkenin İsrail kararına Türkiye'den ilk tepki
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ailesinin karşı çıkmasına rağmen oğluna Ronaldo adını verdi: Bir çocuğum daha olursa...

Bebeğine verdiği ismi duyanlar hayret ediyor
'Özbek gelin' olayında çarpıcı iddia! Altınları alan, damadın annesi

Özbek gelinin ailesinden olayın seyrini değiştirecek iddia
Trump'ın fast food tutkusunun sırrı çözüldü! Nedeni çok başka

Trump'ın fast food tutkusunun sırrı çözüldü! Meğer korkudan yiyormuş
Yayaya yol vermediği gerekçesiyle ceza kesilen sürücü, görüntüye rağmen ikna olmadı

Ceza kesilen sürücünün polislere yanıtı ağızları açık bıraktı
Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Ekipler anında tepesine bindi

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Ekipler anında tepesine bindi
Sahilde genç kızın gizlice fotoğrafını çekti! Fark edilince bakın ne yaptı

Sahilde mide bulandıran olay! Genç kız fark edince bakın ne yaptı
Milyonlarca kişi yapıyor! Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil