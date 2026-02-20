Albüm: Gazze'ye Yönelik Yardımların Kısıtlanması İnsani Krizi Derinleştiriyor

GAZZE, 20 Şubat (Xinhua) -- BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı perşembe günü yaptığı açıklamada yardımların ulaştırılmasına yönelik kısıtlamaların devam etmesi nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki insani durumun "çok kötü" olduğu uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua