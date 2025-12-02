Haberler

BM: Hala 16 bin 500'den fazla hastanın Gazze dışında tedavisine ihtiyaç var

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler, kış şartlarına karşı Gazze'ye insani yardımları artırdığını ve şu anda 16 bin 500'den fazla hastanın Gazze dışında tedaviye ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Ayrıca, Filistinlilere yönelik saldırıların arttığı Batı Şeria'daki durumu da vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), kış şartlarıyla birlikte Gazze'ye insani yardımları sürdürmeye çalıştıklarını ve hala 16 bin 500'den fazla hastanın Gazze dışında tedavisine ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Gazze'ye insani yardım çabalarına devam ettiklerini belirten Dujarric, son iki ayda, BM ve ortaklarının Gazzelilere ayakkabı, kıyafet, battaniye ve havlu gibi soğuk hava koşullarına hazırlık için on binlerce kritik malzeme sağladığını söyledi.

Dujarric, "Kasım ayının son 10 gününde 160 çadır dağıtıldı ve binlerce çocuğun ruh sağlığı ve psikososyal destek programlarına erişimi sağlandı." ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekiplerinin dün Gazze'den tedavi için 18 hasta ve 54 refakatçının yurt dışına tahliyesini gerçekleştirdiği bilgisini paylaşan Dujarric, bununla birlikte hala 16 bin 500'den fazla hastanın Gazze dışında tedavisine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Dujarric, "DSÖ, hastaların tedavi alabilmeleri için tüm mevcut sınır kapılarının ve koridorların açılması çağrısında bulunmaya devam ediyor ve uluslararası acil durum ekiplerinin Gazze'ye girebilmesi için engelsiz erişimin gerekliliğini vurguluyor." dedi.

Öte yanda işgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail güçlerinin durmak bilmeyen saldırılarının etkisinden endişe duymaya devam ettiklerini dile getiren Dujarric, sadece son iki gün içinde, yaklaşık iki düzine Filistinli ailenin evlerinden zorla çıkarıldığı ve evlerinin askeri gözlem noktalarına dönüştürüldüğünü aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında Batı Şeria'da 1087 Filistinli hayatını kaybederken, 11 bin kişinin yaralandığı ve 21 binden fazla kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
Düzenleme komisyondan geçti! Kamudaki üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam

Emekliler beklerken bambaşka bir kesime 30 bin lira zam yapılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tefecilik operasyonunda iki kişinin kimliği şoke etti

Tefecilik operasyonunda iki kişinin kimliği şoke etti
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, PFDK'ye sevk edildi

Derbi sonunda yıldız isim PFDK'ye sevk edildi! Sebebi: Hakaret
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Rekabet Kurumu'ndan dev şirkete soruşturma

Kadınların vazgeçilmezi olan ünlü firma hakkında soruşturma
Tefecilik operasyonunda iki kişinin kimliği şoke etti

Tefecilik operasyonunda iki kişinin kimliği şoke etti
Daha 17 yaşında! Hastaneye zor yetiştirdiler, öğrendikleri gerçekle yıkıldılar

Hastaneye zor yetiştirdiler, öğrendikleri gerçekle yıkıldılar
Kim Kardashian'ın noel süslemeleri tepki topladı: Gereksiz ve çok çirkin

Ünlü ismin noel süsleri dalga konusu oldu
Barış Kanbak'tan İstanbulspor'a 5 yıllık imza

Henüz 33 yaşında, 99 yıllık köklü kulübün başına geçti
Sadettin Saran'ın bir çağrısı yetti: Fenerbahçe derbi haftasında paraya para demedi

Bir çağrısı yetti: Fenerbahçe 4 günde çuvalla para kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
Barzani'nin ortalığı karıştıran Türkiye ziyaretine Bülent Arınç'tan dikkat çeken yorum

Barzani'nin ortalığı karıştıran Türkiye ziyaretine Arınç'tan yorum
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı

500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
Müstakil evde sır dolu olay! İki kardeş birden fenalaştı, acı haber geldi

Müstakil evde sır olay! İki kardeş birden fenalaştı, acı haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.