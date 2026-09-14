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BM, Gazze'de süren İsrail saldırılarında siviller için "derin endişe" duyduğunu belirtti

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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Gazze Şeridi genelinde devam eden İsrail’in saldırılarında sivillerin öldürüldüğü ve yaralandığı yönündeki haberlerden "derin endişe" duyduğunu açıkladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Gazze Şeridi genelinde devam eden İsrail'in saldırılarında sivillerin öldürüldüğü ve yaralandığı yönündeki haberlerden "derin endişe" duyduğunu açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuştu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) yetkililerinin, Gazze Şeridi genelinde İsrail'in saldırılarının devam ettiği konusunda uyardığını belirten Haq, "OCHA, yerleşim yerlerini hedef alan askeri saldırılarda sivillerin öldürüldüğü ve yaralandığı yönündeki haberlerden derin endişe duyduğunu belirtiyor." dedi.

Haq, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) açıklamasına göre geçen hafta Gazze'de İsrail saldırıları sonucu 9 çocuğun öldüğüne, 13 çocuğun da yaralandığına işaret ederek, "Ölenler arasında hamile bir anne ve doğmamış bebeği de var." diye devam etti.

Gazze'nin tüm bölgelerinde bu hafta sonu da İsrail saldırılarının devam ettiğine dikkat çeken Haq, bunların hava saldırıları, topçu ateşi, silahlı saldırılar ve denizden ateş açmayı içerdiğini kaydetti.

Gazze'de merkezi hizmetler "son derece kırılgan"

Haq, öte yandan Gazze'ye insani yardımlar konusunda da İsrail'in kısıtlamalarının devam ettiğine dikkat çekerek, özellikle yakıt, motor yağı, yedek parçalar gibi maddelerin engellenmesinin Gazze'de merkezi hizmetleri "son derece kırılgan" hale getirdiğini söyledi.

Marttan bu yana Gazze'ye sadece yaklaşık 13 bin litre motor yağı girişine onay verildiğini belirten Haq, "92 bin litreden fazla yağ ise hala onay bekleniyor. Bu oldukça fazla bir miktar." dedi.

Haq, "Motor yağı ve yedek parçalar olmadan, insanların güvenli suya erişimi daha da kötüleşebilir. Pompalama sistemleri kapanırsa kanalizasyon sistemleri arızalanabilir ve toplanmayan atıklar tekrar birikebilir." şeklinde konuştu.

BM ve ortaklarının kritik tesisleri çalıştırmak için yakıt tedariki ile uğraştığını belirten Haq, ancak İsrail kısıtlamalarının yanı sıra insani yardım fonlarındaki sınırlılığın da çalışmaları zorlaştırdığını kaydetti.

Kaynak: AA
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