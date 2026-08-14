Haberler

BM: Gazze'de Saldırılar 290 Haneyi Vurdu, Halk Yerinden Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'ye yönelik son haftadaki saldırılarında yaklaşık 290 hanenin etkilendiğini ve halkın yerinden edildiğini açıkladı. BM, evlerini kaybedenlere insani yardım sağlamaya çalışıyor; ayrıca, kısıtlamalar nedeniyle enerji kaynağı yetersizliği yangınlara yol açtı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de geçen hafta boyunca İsrail'in düzenlediği saldırılardan yaklaşık 290 hanenin etkilendiğini ve bölge halkının yerinden edildiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Daniela Gross de Almeida, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Geçen hafta devam eden İsrail saldırılarının sonuçlarına ilişkin bilgi veren Almeida, "Bildirilen bir düzineden fazla olayda, (Gazze'de) yaklaşık 290 haneyi etkileyen saldırılar nedeniyle halk yerinden edildi ve eşyalarını kaybetti." ifadesini kullandı.

Almeida, BM ve ortak çalıştığı insani yardım kuruluşlarının, "saldırılar, ev yangınları ve diğer olaylar nedeniyle" barınaklarını kaybeden veya yeniden yerinden edilen insanlara destek sağlamaya çalıştığını söyledi.

İki hanede çıkan yangının, İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle uygun enerji kaynaklarının bulunmaması ve ilkel ev aletlerinin kullanılması sonucu meydana geldiğini aktaran Almeida, yerinden edilen 5 Filistinli hanenin ise İsrail'in Gazze'ye yerleştirdiği "yeni sarı çimento blokları" nedeniyle evlerini kaybettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 25. yıl kutlamasında tarihi mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25. yıl kutlamasında tarihi mesajlar

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Husiler’den Suudi Arabistan'da Aramco tesisine İHA saldırısı

Suudilere büyük darbe! En büyük para kaynakları vuruldu
İstanbul'da ‘vize dolandırıcılığı’ soruşturması: 37 şüpheli tutuklandı

Vize sistemine bot ağı! 37 kişi hakkında karar verildi
Ateş yakmaya çalışırken ormanı tutuşturan şüpheli tutuklandı

Özel ekip adım adım iz sürdü: Yangının altından 22 yaşında genç çıktı
Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi

Bölgede alarm! Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi
Kız istemeye gittiler, o esnada yan odadan gelen mesajla dumura uğradı

Kız istemeye gittiler, yan odadan gelen mesajla dumura uğradı
Galatasaray tribünlerinden 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' tezahüratı

Maç başlar başlamaz tribünler o sesle inledi
Selahattin Demirtaş için sürpriz çıkış! Tarih verdi: İnşallah bizimle olacak

Demirtaş için sürpriz çıkış! Tarih verdi: İnşallah bizimle olacak