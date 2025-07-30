BM Filistin Özel Raportörü Albanese: Yaptırımlar Zararlı ve Tehlikeli

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin yaptırım listesine aldığı Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, yaptırımların siyasi olarak kullanıldığında "zararlı ve tehlikeli" olduğunu belirtti.

İtalya'nın başkenti Roma'da Associated Press'e (AP) konuşan Albanese, Washington yönetiminin yaptırım kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Albanese, ABD'nin yaptırım uyguladığı kişilerin yer aldığı listede bulunmanın "çok ciddi" olduğunu vurgulayarak, yaptırımların siyasi olarak kullanıldığında "zararlı ve tehlikeli" olduğunu ifade etti.

Yaptırımların kendisine zarar vereceğini söyleyen Albanese, "Ne yapabilirim? Her şeyi iyi niyetle yaptım ve adalete bağlılığımın kişisel çıkarlarımdan daha önemli olduğunu biliyorum." dedi.

Albanese, Gazze'de açlıkla mücadele edenlerin durumuna ilişkin olarak da Filistin halkının başına gelenleri anlatacak kelimelerin kalmadığının altını çizdi.

ABD'den yaptırım kararı

Washington, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten, Albanese'in görevine son verilmesini talep etmişti.

ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinden, 1 Temmuz'da, söz konusu talebe ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Albanese'in son dönemde "antisemitik" ve "İsrail karşıtı" söylemlerini artırdığı öne sürülerek, kınanması ve görevden alınması istenmişti.

Açıklamada, bu yönde adım atılmaması halinde sadece BM'nin itibarının sarsılmayacağı, ABD'nin adım atmak zorunda kalacağı ifade edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 9 Temmuz'da BM Filistin Özel Raportörü Albanese'in, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) ABD ve İsrail'e karşı harekete geçmesini sağlama çabaları nedeniyle yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.

BM İnsan Hakları Konseyi Özel Prosedürler Komitesi 10 Temmuz'da, ABD'nin Albanese'e yaptırım uygulama kararını şiddetle kınamıştı.