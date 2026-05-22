BM: Ukrayna'nın Luhansk'taki koleje yönelik saldırısını endişeyle takip ediyoruz

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna ordusunun Luhansk bölgesindeki bir koleje düzenlediği saldırıyı endişeyle takip ettiklerini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

Rusya'nın işgali altında bulunan Luhansk bölgesindeki bir üniversite binası ve öğrenci yurduna dün gece Ukrayna ordusunca düzenlenen saldırıyı endişeyle takip ettiklerini söyleyen Dujarric, "Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişi yaralandı." dedi.

Dujarric, sivillere ve sivil altyapıya yönelik her türlü saldırıyı, nerede olursa olsun, şiddetle kınadıklarını belirtti.

Bu tür saldırıların uluslararası insancıl hukuk kapsamında yasak olduğunu ve derhal sona ermesi gerektiğini ifade eden Dujarric, "İlgili tüm tarafları, zaten tehlikeli olan durumu daha da tırmandıracak her türlü eylemden kaçınmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Yana Lantratova, Ukrayna'nın, Luhansk bölgesindeki bir koleje yönelik insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırı için "terör eylemi" ifadesini kullanırken, saldırıda şu ana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin yaralandığı ve 15 kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.