BM'den Suriye İçin Acil Yardım Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Adam Abdelmoula, "Ne yazık ki Suriye'deki insani yardım müdahalesi ciddi şekilde yetersiz fonlanmakta. 2025 yılı için gereken 3 milyar doların yalnızca yüzde 13'üne ulaşıldı." dedi.

Abdelmoula, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Bu hafta Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentini ziyaret eden BM heyetine başkanlık ettiğini belirten Abdelmoula, yerel halk, yerinden edilmiş aileler, yerel yetkililer, doktorlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüştüklerini bildirdi.

Abdelmoula, "Gördüklerimiz ve duyduklarımız son derece endişe vericiydi. Süveyda, Dera ve Şam kırsalında yaklaşık 18 bin kişi yerinden edilmiş durumda ve bu insanlar sığınacak yer arıyor. Aileler azalan gıda stoklarıyla hayatta kalmaya çalışıyor. Çok az sayıda dükkan açık ve mevcut olan az miktardaki yiyecek de yüksek fiyatlara satılıyor." diye konuştu.

Süveyda genelinde ciddi ilaç sıkıntısı yaşandığını da söyleyen Abdelmoula, yakıtın neredeyse yok denecek kadar az olduğunu vurguladı.

Abdelmoula, BM ve insani yardım ortaklarının, ilk günden bu yana koşullar elverdiği ölçüde müdahalede bulunduğunu dile getirerek, "Suriye Arap Kızılayı ile koordinasyon halinde, BM ve insani yardım ortakları bugüne kadar 12 yardım konvoyu göndererek çok çeşitli hayat kurtarıcı yardımlar ulaştırmıştır. Her ay 300 binden fazla kişiye insani yardım ulaştırılıyor. Hala çok daha fazlasına ihtiyaç duyulmaktadır. İnsani yardım kritik öneme sahip olmakla birlikte, ticari erişimin tam olarak sağlanması ve ticaret yollarının yeniden açılması da hayati önem taşıyor." şeklinde konuştu.

Misyona verdiği destek ve kolaylaştırıcılık için Suriye hükümetine teşekkür eden Abdelmoula, hükümetin, müdahalelerini genişletmeyi sağlayacak insani yardım erişimini kolaylaştırmasından da memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Abdelmoula, "Bağışçıları, insani yardım ortaklarının yeterli şekilde müdahale edebilmeleri için desteklerini artırmaya çağırıyoruz. Ne yazık ki Suriye'deki insani yardım müdahalesi ciddi şekilde yetersiz fonlanmakta. 2025 yılı için gereken 3 milyar doların yalnızca yüzde 13'üne ulaşıldı. BM, ihtiyaç sahibi tüm topluluklara insani yardımın sürdürülebilir ve ilkeli bir şekilde ulaştırılmasını sağlamaya kararlı." ifadelerini kullandı.