BM'den Rusya-Ukrayna Savaşında Artan Sivil Ölümler Uyarısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi ve Barışı İnşa İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, devam eden diplomatik çözüm arayışlarına rağmen Rusya-Ukrayna savaşındaki sivil ölümlerin geçen yıla oranla arttığı uyarısında bulundu.

DiCarlo, Ukrayna'daki barış ve güvenliğin tartışıldığı BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

Rusya ile Ukrayna arasında diplomatik çözüm arayışlarının devam etmesine rağmen son bir ayda Rusya'nın saldırılarında artış olduğunu belirten DiCarlo, "2025'teki genel güvenlik durumu, geçen yılın aynı dönemine göre önemli ölçüde daha kötü. Bu yılın ilk çeyreğindeki sivil ölümleri, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 59 daha yüksek." dedi.

DiCarlo, savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'da, 707'si çocuk en az 13 bin 279 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 bin 68'i çocuk 32 bin 449 kişinin yaralandığını dile getirdi.

Rus kaynaklarına göre, Ukrayna saldırıları sonucu sınır bölgelerinde hayatını kaybeden Rus sivillere de işaret eden DiCarlo, her iki taraftaki kayıpların savaşın "canlı bir hatırlatıcısı" olduğunu söyleyerek sivillerin hedef alınmaması çağrısında bulundu.

"Türkiye ile ABD'nin bu görüşmeleri kolaylaştırmadaki önemli rolünü takdir ediyoruz"

DiCarlo, 16 Mayıs'ta Türkiye'nin ev sahipliğinde Ukrayna ve Rus heyetlerinin üç yıl aradan sonra ilk kez doğrudan müzakereler için İstanbul'da bir araya geldiğini de hatırlatarak, "Bu görüşmeleri memnuniyetle karşılıyor ve Türkiye ile ABD'nin bu görüşmeleri kolaylaştırmadaki önemli rolünü takdir ediyoruz." diye konuştu.

Görüşmelerin acil ihtiyaç duyulan ateşkes ile sonuçlanmasa da tarafların sürece devam etme konusunda anlaşmalarının cesaret verici olduğuna vurgu yapan DiCarlo, ayrıca her iki taraftan 1000 esir değişimi mutabakatını da memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

DiCarlo, Ukrayna ve Rusya arasında çatışmaların daha fazla tırmanmasının siviller üzerindeki yıkıcı etkisini ağırlaştıracağını belirterek, "Savaş ne kadar uzun sürerse, bölgesel ve küresel etkileri o kadar uzun süre hissedilecek ve barışçıl bir çözüm bulmak o kadar zor olacak." uyarısında bulundu.

"Sivil halk, sürekli ve ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalmaya devam ediyor"

BM İnsanı İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) İnsanı Yardım Finansman ve Kaynak Nakil Birimi Direktörü Lisa Doughten da, konseydeki konuşmasında, devam eden ateşkes arayışına rağmen iki ülke arasındaki saldırı ve düşmanlıkların arttığını söyledi.

Doughten, "Sivil halk, özellikle doğu, güney ve kuzey sınır bölgelerinde sürekli ve ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalmaya devam ediyor." diye konuştu.

Savaşın özellikle yerinden edilen kadın ve çocuklar ile tehlikeli şartlar altında görev yapan insani yardım ekipleri üzerinde büyük etkisinin olduğunu aktaran Doughten, artan zorluklara rağmen, cephe hattının yakınında yaşayan siviller, tahliye sürecinde olanlar ve yerinden edilenler için koruma hizmetleri ve insani yardımların devam ettiğini kaydetti.

Doughten, 2025'in başından bu yana Ukrayna genelinde yaklaşık 3,1 milyon kişiye hayat kurtarıcı yardım sağladıklarını belirtti.

İnsani yardım fonlarındaki kesintilere dikkat çeken Doughten, 2025 İnsani İhtiyaçlar ve Müdahale Planı için gereken 2,6 milyar doların yalnızca dörtte birinin alınabildiğini söyledi.