BM'den, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "Gazze'nin yüzde 70'ini işgal edecekleri" açıklamasına tepki Açıklaması

BM Sözcüsü, Netanyahu'nun Gazze'de işgal alanını yüzde 70'e çıkarma planının etnik temizlik ve katliamlara yol açabileceğini belirterek, Gazze'nin yüzde 100'ünün Filistin halkına ait olması gerektiğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Gazze Şeridi'nde işgal ettikleri alanları yüzde 70'e çıkaracakları" açıklamasına tepki gösterdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, günlük basın brifinginde Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dujarric, "İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze üzerindeki kontrolünü yüzde 70'e kadar genişletmeyi planladığını açıkça söyledi. Bu, etnik temizlik ve katliamlara yol açabilecek çok ciddi bir gelişme. Genel Sekreterin (Antonio Guterres) buna tepkisi nedir?" şeklindeki soruyu yanıtladı.

BM Sözcüsü, "Gazze'nin yüzde 100'ü Filistin halkına ait olmalıdır, bizim görmek istediğimiz budur. İsrail'e sözde sarı hattan işgal güçlerini geri çekmesi çağrısında bulunuyoruz. Bu konudaki tutumumuz bu şekilde olmaya devam edecektir." dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, önceki gün yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna Gazze Şeridi'nde işgal ettikleri alanların yüzde 70'e çıkarılması talimatını verdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
