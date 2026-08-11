BM'den dayanışma yasasına destek
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un geçmesini desteklediklerini bildirdi.
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un geçmesini desteklediklerini bildirdi.
Haq, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili güncel bilgileri paylaştı.
Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un TBMM'de kabul edilmesiyle ilgili soru üzerine Haq, "Süreç ilerledikçe konuyu takip ettiklerini" söyledi.
Haq, söz konusu yasanın kabul edilme sürecine atıf yaparak, hükümetin barış yönünde attığı tüm adımları desteklediklerini kaydetti.