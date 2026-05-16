BM Genel Sekreteri, Lübnan ve İsrail arasında ateşkesin uzatılmasından memnun

BM Genel Sekreteri Guterres, ABD arabuluculuğunda İsrail ve Lübnan arasında ateşkesin 45 gün uzatılmasından memnuniyet duyduğunu açıkladı. Taraflara ateşkese saygı gösterme çağrısı yapıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Lübnan ve İsrail arasında ateşkesin uzatılmasından memnuniyet duyduğu belirtildi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Sekreter, ABD arabuluculuğunda İsrail ve Lübnan arasında yapılan görüşmelerin ardından ateşkesin 45 gün uzatılmasından memnuniyet duyuyor." ifadesini kullandı.

Guterres'in her iki tarafın da acılarının sonlandırılması ve çatışmaların durması için harcanan tüm çabaları desteklediğine işaret eden Haq, "Genel Sekreter, tüm tarafları ateşkese saygı göstermeye, daha fazla saldırıdan kaçınmaya ve uluslararası insancıl hukuk da dahil olmak üzere uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine her zaman uymaya davet ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken, Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
