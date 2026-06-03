BM: Lübnan'da devam eden çatışmaların etkisinden derin endişe duyuyoruz

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in saldırıları sonucu Lübnan'da insanların güvenlik arayışı içinde evlerini zorla terk etmeyi sürdürdüğüne dikkati çekerek, çatışmaların etkisinden "derin endişe" duyduğunu belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Lübnan'daki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'da insanların güvenlik arayışı içinde evlerini zorla terk etmeyi sürdürdüğüne işaret eden Dujarric, "Size şunu söyleyebilirim ki devam eden çatışmaların etkisinden derin endişe duyuyoruz." dedi.

Dujarric ayrıca, "Sadece Beyrut'ta, İsrail'in 1 Haziran'da verdiği tahliye emri sonrasında güney banliyölerinden yaklaşık 200 bin kişi yerinden edildi." ifadesini kullandı.

Son yerinden edilme dalgasının, zaten aşırı yüklenmiş sistemler üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu vurgulayan Dujarric, "İnsani yardım alanında meslektaşlarımız bize, bugün itibarıyla yaklaşık 135 bin kişinin toplu barınaklara kayıt yaptırdığını, bu barınakların giderek daha kalabalıklaştığını ve binlerce kişinin de sokaklarda ve kıyı şeridinde kaldığını söylüyor." diye konuştu.

Dujarric, İsrail'in saldırılarının Lübnan'daki sağlık sistemi üzerinde devam eden etkisinden de endişe duyduklarına işaret ederek, 1 Haziran gecesi düzenlenen saldırılarda 5 kişinin öldüğü ve 48 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Lübnan'ın güneyinde göreve yapan BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerinin İsrail güçlerinin "yoğun kara ve hava faaliyetlerini" gözlemlemeye devam ettiğini hatırlatan Dujarric, İsrail tarafından dün Lübnan hava sahasının 70 kez ihlal edildiğini ve İsrail savaş uçakları tarafından yaklaşık 24 hava saldırısı gerçekleştirildiği bilgisinin aktarıldığını kaydetti.

Dujarric, "UNIFIL, Mavi Hat'ın güneyinde ve operasyon alanı içinde bulunan İsrail mevzilerinden ateşlenen yaklaşık 826 topçu, havan ve roket izi tespit etti. Bu, son üç günle birlikte 17 Nisan'dan bu yana endişe verici bir kayıt." dedi.