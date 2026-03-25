BM Libya Misyonu: Misrata'da keyfi alıkonulan aktivist Abdullati'nin salıverilmesini istiyoruz

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), 18 Mart'ta Misrata'da İç Güvenlik Birimi tarafından "keyfi" alıkonulduğu bildirilen siyasi aktivist Mehdi Abdullati'nin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Misyon, 18 Mart'ta Misrata'da İç Güvenlik Birimi tarafından keyfi olarak alıkonulduğu bildirilen siyasi aktivist Mehdi Abdullati'nin derhal serbest bırakılmasını talep etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Abdullati'nin alıkonulmasıyla Libya yasaları ve uluslararası insan hakları yükümlülüklerinin ihlal edildiği vurgulandı.

"Bu alıkonulma olayı, münferit bir olay değil ülkenin güvenlik ve kolluk kuvvetleri içindeki yaygın bir uygulamanın parçasıdır." ifadelerine yer verilen açıklamada, tüm Libyalı yetkililere bu gibi keyfi uygulamaları bırakma çağrısı yapıldı."

"Keyfi" olarak alıkonulan herkesin bir an önce serbest bırakılması çağrısında bulunulan açıklamada şunlar kaydedildi:"

"Libya liderlerinin ve yetkililerinin, muhalif görüşlerini dile getirenler dahil olmak üzere tüm Libyalıların güvenli bir şekilde tartışma ve diyaloğa girebilmeleri ve ifade özgürlüğü haklarını kullanabilmeleri için sivil alanı güçlendirmeleri şarttır."