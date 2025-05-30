BM'den İsrail'in Gazze Saldırılarına Sert Tepki

BM'den İsrail'in Gazze Saldırılarına Sert Tepki
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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında İHH İnsani Yardım Vakfı'nın 5 üyesinin de aralarında bulunduğu yardım çalışanlarının öldürülmesinden derin endişe duyduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfının 5 üyesi dahil yardım görevlilerinin öldürülmesinden derin endişe duyulduğunu bildirdi.

Laurence, konuya ilişkin AA muhabirinin sorusunu yazılı yanıtladı.

"Ofisimiz, son olarak İHH İnsani Yardım Vakfının 5 üyesi de dahil insani yardım çalışanlarının sürekli öldürülmesinden derin endişe duymaktadır." ifadesini kullanan Laurence, bu cinayetlerin, insani krizin daha da derinleştiği ve Gazze'deki Filistinlilerin çoğunun gıda yardımına ihtiyaç duyduğu bir dönemde gerçekleştiğini belirtti.

Laurence, "İnsani yardım çalışanları, uluslararası insancıl hukuk kapsamında özel olarak korunuyor ve onları kasıtlı olarak hedef almak bir savaş suçu teşkil edebilir. Ayrıca, işgalci güç olarak İsrail'in Gazze'de temel ihtiyaç malzemelerinin ve hizmetlerinin teslimatını sağlaması ve kolaylaştırması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İHH İnsani Yardım Vakfı, 28 Mayıs'ta İsrail'in saldırıları sonucu Dünya Gıda Programı (WFP) ile Gazze'de yürüttükleri projede çalışan 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de ağır yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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