BM'den İsrail'in Gazze'deki Hastane Saldırısına Şiddetli Kınama

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 27 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Philemon Yang, İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı.

BM Genel Kurul Sözcüsü Sharon Birch, salı günkü basın toplantısında Yang'ın, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlenen ve aralarında sağlık personeli ve gazetecilerin de bulunduğu sivillerin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail saldırısını şiddetle kınadığını söyledi.

Birch, "Masum Filistinli sivillerin, gazetecilerin ve sağlık personelinin öldürülmesi kabul edilemez ve buna bir son verilmelidir" dedi.

Sözcü, Gazze'de acil ateşkes çağrısını yineleyen Yang'ın, insani yardım kuruluşlarına Gazze'deki sivil halka büyük çapta acil yardım ulaştırmak için tam, hızlı, güvenli ve engelsiz erişim sağlanması gerektiğini ve halen tutulan İsrailli rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini vurguladığını ifade etti.

İsrail'in pazartesi günü Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda aralarında 5 gazetecinin de bulunduğu en az 20 Filistinli hayatını kaybetmişti.