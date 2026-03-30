BM: Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerini terk etmeleri için sistematik baskı oluşturuluyor

Birleşmiş Milletler, Batı Şeria'daki İsrail şiddetinin Filistinli aileler üzerinde sistematik bir baskı yarattığını belirtirken, bu durumun insani ihtiyaçları derinleştirdiğine dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye çalışan İsraillilerin uyguladığı şiddetin Filistinliler üzerinde evlerini ve topluluklarını terk etmeleri için sistematik bir baskı oluşturduğunu belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında bilgi verdi.

Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye çalışan İsraillilerin şiddeti sonucu, Batı Şeria'da Beytüllahim'e bağlı Nehalin beldesinde Filistinli bir ailenin, dışarıdaki araçların ateşe verilmesi nedeniyle evin içinde mahsur kaldığını aktaran Dujarric, yangının söndürülerek ailenin komşuları tarafından kurtarıldığını belirtti.

Dujarric, "Bu tür olaylar sıklaşmaya başladı ve Filistinliler üzerinde evlerini ve topluluklarını terk etmeleri için sistematik bir baskı oluşturuyor." dedi.

Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye çalışan İsraillilerin şiddetinin ölüm, yaralanma ve yerinden edilmelere yol açarak insani ihtiyaçları derinleştirdiğine dikkati çeken Dujarric, bu tür yasa dışı saldırıların faillerinin hesap vermesi gerektiği çağrısında bulundu.

Sözcü, ayrıca İsrail tarafından insani yardım operasyonlarına getirilen aşırı kısıtlamalar konusunda endişeli olduklarını dile getirerek, İsrail'in, insani yardım operasyonlarını engelleyen politikaları tersine çevirmesi, insani yardımların hızlı ve engelsiz geçişine izin vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA / Islam Doğru
