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BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırısını şiddetle kınadı

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BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in ateşkese rağmen Beyrut'a düzenlediği hava saldırısını kınayarak taraflara itidal çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısını "şiddetle" kınadı.

Guterres, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırısının "ateşkese rağmen ve ABD ile İran'ın çatışmanın barışçıl çözümünün önünü açacak anlaşmaya varmasının beklendiği bir dönemde" düzenlendiğini belirten Guterres, söz konusu saldırıyı "şiddetle" kınadığını ifade etti.

Guterres, bölgede devam eden çatışmanın dünya ekonomisi üzerinde yıkıcı bir etki yarattığını vurguladı.

ABD ile İran arasındaki diplomatik girişimlerin başarıyla sonuçlanmasını umduğunun altını çizen Guterres, tüm taraflara azami itidal göstermeleri çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'da başkent Beyrut ile güneydeki beldelere düzenlediği saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Şilan Turp
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