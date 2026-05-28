BM, İsrail'in Beyrut'un güneyine düzenlediği saldırılardan "büyük endişe duyduklarını" bildirdi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine düzenlediği saldırılardan "büyük endişe" duyduklarını belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Tel Aviv'in Lübnan'a yönelik saldırılarının yoğunlaştığına dikkati çeken Dujarric, "Bugün Beyrut'un güneyine düzenlenen İsrail saldırılarından büyük endişe duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Dujarric, Lübnan'ın Bekaa Vadisi de dahil, Litani Nehri'nin kuzeyinde kalan bölgelere İsrail tarafından yoğun hava saldırıları ve kara harekatı düzenlendiğini, Tel Aviv yönetiminin bu saldırılara gerekçe olarak, "sözde Hizbullah hedeflerini" gösterdiğini kaydetti.

Dün Lübnan'daki çatışmalarda, "yaklaşık 670 adet mermi veya füze atışı" yapıldığı bilgisini paylaşan Dujarric, bunun, çatışmaların durdurulması kararının yürürlüğe girdiği "17 Nisan tarihinden bu yana kaydedilen en yüksek rakam" olduğunu aktardı.

Dujarric, "Son 48 saat içerisinde İsrail makamları tarafından yeniden başlatılan tahliye çağrıları, Sur ve Nebatiye kentleri dahil, Zahrani Nehri'nin güneyinde yaşayan yüz binlerce insanı etkilemiş durumdadır." dedi.

Sur ve Sayda kentlerindeki toplu barınma merkezlerinin, "tamamen dolduğu ve artık yeni insan kabul edemez durumda olduğunu" vurgulayan Dujarric, "Sivillerin ve sivil altyapının hiçbir koşulda hedef alınmaması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.