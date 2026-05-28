Haberler

BM, İsrail'in Beyrut'un güneyine düzenlediği saldırılardan "büyük endişe duyduklarını" bildirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine düzenlediği saldırılardan büyük endişe duyduğunu açıkladı. BM Sözcüsü, çatışmaların yoğunlaştığını ve sivillerin hedef alınmaması gerektiğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine düzenlediği saldırılardan "büyük endişe" duyduklarını belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Tel Aviv'in Lübnan'a yönelik saldırılarının yoğunlaştığına dikkati çeken Dujarric, "Bugün Beyrut'un güneyine düzenlenen İsrail saldırılarından büyük endişe duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Dujarric, Lübnan'ın Bekaa Vadisi de dahil, Litani Nehri'nin kuzeyinde kalan bölgelere İsrail tarafından yoğun hava saldırıları ve kara harekatı düzenlendiğini, Tel Aviv yönetiminin bu saldırılara gerekçe olarak, "sözde Hizbullah hedeflerini" gösterdiğini kaydetti.

Dün Lübnan'daki çatışmalarda, "yaklaşık 670 adet mermi veya füze atışı" yapıldığı bilgisini paylaşan Dujarric, bunun, çatışmaların durdurulması kararının yürürlüğe girdiği "17 Nisan tarihinden bu yana kaydedilen en yüksek rakam" olduğunu aktardı.

Dujarric, "Son 48 saat içerisinde İsrail makamları tarafından yeniden başlatılan tahliye çağrıları, Sur ve Nebatiye kentleri dahil, Zahrani Nehri'nin güneyinde yaşayan yüz binlerce insanı etkilemiş durumdadır." dedi.

Sur ve Sayda kentlerindeki toplu barınma merkezlerinin, "tamamen dolduğu ve artık yeni insan kabul edemez durumda olduğunu" vurgulayan Dujarric, "Sivillerin ve sivil altyapının hiçbir koşulda hedef alınmaması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
Kılıçdaroğlu'nun, 'Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak' yazısına Özgür Özel'den yanıt geldi

Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi karıştıran talimatına, Özel'den ilk yanıt

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?

Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?
Fransa’da ‘Kara Kanun’ resmen kaldırıldı

Avrupa ülkesi, kölelik kanununu resmen kaldırdı
Filip Kostic, ligin yeni ekibine transfer oluyor

Ligin yeni takımına transfer oluyor
Tokat'ta elektrikli bisikletle Kelkit Çayına düşen 4 gençten 2'si kayıp

Bayram eğlencesi faciayla bitti! Akraba gençlerden haber alınamıyor
Adana’da AVM krizi! Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar

Saç tıraşlarını fark edip AVM'ye almadılar, vatandaşlar ikiye bölündü
116 yıllık efsane geri dönüyor

116 yıllık efsane geri dönüyor
Aziz Yıldırım cephesinden Ederson için karar çıktı

Ederson için karar çıktı!