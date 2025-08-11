BM'den İsrail'e Gazze Uyarısı: Yeni Felaket Kapıda

Birleşmiş Milletler'in Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, Gazze'nin işgalinin yol açabileceği tehlikeler hakkında uyarılarda bulundu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 11 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, New York'taki BM genel merkezinde düzenlenen Güvenlik Konseyi toplantısında konuşma yaptı, 10 Ağustos 2025.

Jenca pazar günü yaptığı konuşmada İsrail'in Gazze kentini işgal kararının Gazze'de yeni bir felakete yol açabileceği uyarısında bulundu. (Fotoğraf: Evan Schneider/BM Fotoğrafı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel
