BM: İsrail'in Gazze'deki çok sayıda yardım kuruluşunun girişini engellemesi akıl almaz bir durum

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in Gazze'deki çok sayıda yardım kuruluşunun girişini engellemesinin akıl almaz bir durum olduğunu bildirdi.

Türk, İsrail'in insani yardım gruplarının Gazze'ye girişini engellemesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

" İsrail'in Gazze'deki çok sayıda yardım kuruluşunun girişini engellemesi akıl almaz bir durum." ifadesini kullanan Türk, bunun, İsrail'in BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) getirdiği yasak dahil insani yardıma erişime yönelik yasa dışı kısıtlamaların son örneği olduğuna vurgu yaptı.

Türk, BM ve diğer insani yardım kuruluşlarının karşılaştığı daha geniş erişim sorunlarıyla beraber İsrail ve Filistinli sivil toplum kuruluşlarına yönelik saldırıların da olduğunu kaydetti.

"Tüm ülkeleri acil adımlar atmaya çağırıyorum"

"Tüm ülkeleri, özellikle de nüfuz sahibi olanları acil adımlar atmaya ve İsrail'in Gazze'ye yardımların engelsiz bir şekilde ulaşmasına derhal izin vermesi konusunda ısrar etmeye çağırıyorum." değerlendirmesinde bulunan Türk, bu keyfi engellemelerin, Gazze halkı için zaten tahammül edilemez olan durumu daha da kötüleştirdiğinin altını çizdi.

Türk, İsrail yetkililerine, uluslararası hukuk uyarınca Gazze'de günlük temel ihtiyaçların karşılanmasını sağlamakla yükümlü olduklarını hatırlatarak, buna, insani yardımın sağlanmasına izin verilmesi ve kolaylaştırılmasının da dahil olduğunu aktardı.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail tarafından Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da faaliyetlerinin engellenmesinin Filistinliler için yıkıcı sonuçları olacağını bildirmişti.

MSF Gazze Acil Durum Operasyonlar Birimi Sorumlusu Ozan Ağbaş, AA muhabirine verdiği röportajda, İsrail'in, uluslararası kuruluşların Gazze'ye erişimi için başlattığı yeni kayıt süreci karşısında kaygılı olduklarını belirterek, "Bugüne kadar kayıt edilmeyen ve maalesef Gazze'ye erişimini kaybeden bazı uluslararası kuruluşlar da oldu. Biz bundan tabii ki çekiniyoruz." demişti.