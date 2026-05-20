BM: İsrail tarafından alıkonan Küresel Sumud Filosu aktivistleri haysiyetle muamele görmeli

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail tarafından saldırı sonrası alıkonan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yapılan kötü muameleye ilişkin, "herkesin saygı ve haysiyetle muamele görmesi" gerektiğini belirtti.

Dujarric, günlük basın toplantısında soruları yanıtladı.

AA muhabirinin, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'in sosyal medya hesabından paylaştığı, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yapılan kötü muameleye ilişkin video hakkındaki sorusuna Dujarric, "İsrailli yetkililer tarafından gözaltına alınan filonun üyesi herkes, gözaltına alınan herkes gibi saygı ve haysiyetle muamele görmeli." dedi.

Stephane Dujarric, "Bence gözaltına alınan tüm insanlar hızla kendi ülkelerine geri gönderilmelidir. Uluslararası düzenlemelere uygun olarak iyi muamele görmeleri şarttır." diye konuştu.

İsrailli Bakan Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiğini ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğunu gösteren görüntüleri paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımıştı.

Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in, "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

Görüntülerde, aktivistlerin elleri arkadan bağlı ve diz üstü başları öne eğik halde yere yatırıldığı dikkati çekmişti.