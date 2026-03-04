BM İran Araştırma Misyonu, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını şiddetle kınadı

Birleşmiş Milletler'in (BM) İran için Uluslararası Bağımsız Araştırma Misyonu, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

Misyon, ABD ile İsrail'in hedef aldığı İran'daki gelişmelere dair yeni raporunu yayımladı.

Raporda, "İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını şiddetle kınıyoruz. İran'ın bölge genelinde misilleme saldırılarıyla takip edilen bu saldırılar, herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı güç kullanımını yasaklayan BM Şartı'na aykırıdır. Uluslararası hukuk kuralları herkese ve tutarlı bir şekilde uygulanmalı, eylemde bulunan devlete göre değiştirilemez." ifadeleri kullanıldı.

Çatışmanın tüm taraflarına uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukukuna uymak zorunda oldukları hatırlatılan raporda, tarafların ayrım, orantılılık ve ihtiyat ilkelerine saygı göstermesi gerektiği de vurgulandı.

BM üyesi ülkelere saldırıları durdurma ve gerilimi azaltma çağrısı

Raporda, siviller ve sivil yerleşimlerin saldırıların etkilerinden korumak için sürekli özen gösterilmesi çağrısı yapılarak, "Uluslararası hukuk ilkelerine ve kurallarına saygı gösterilmemesi, savaş suçları ve ağır insan hakları ihlalleri dahil uluslararası sorumluluk doğurabilir." ifadeleri kullanıldı.

ABD ve İsrail hava saldırılarında İran'daki okulların vurulmasının şok edici olduğu kaydedilen raporda, Minab'daki bir okula isabet eden bir füze nedeniyle 150'den fazla öğrenci ile öğretmeni öldürdüğü, çok daha fazlasının yaraladığı bildirildi.

Raporda, "ABD-İsrail'in hedefli hava saldırılarında onlarca İranlı yetkilinin öldürülmesinden dehşete kapıldık. Bu kişilerin bazılarının insan hakları ihlalleri veya uluslararası suçlardan sorumlu olsalar dahi yargısız infazlar uluslararası hukuk uyarınca adaletin sağlanması için kabul edilebilir bir yöntem değil." değerlendirmesi yapıldı.

İran'ın bölgedeki komşu ülkelere yönelik misilleme saldırılarının sivilleri öldürmesi ve sivil altyapıya zarar vermesinden ciddi endişe duyulduğu da raporda yer aldı.

Raporda, BM üyesi ülkelere saldırıları durdurmak, gerilimi azaltmak ve iyi niyetli bir diyaloğu yeniden başlatmak için acil diplomatik adımlar atmaları çağrısı da yapıldı.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.