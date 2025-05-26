BM'den İnsani Yardım Çalışanlarına Yönelik Saldırılara Tepki

BM'den İnsani Yardım Çalışanlarına Yönelik Saldırılara Tepki
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Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'nin Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda iki Kızılhaç çalışanının hayatını kaybetmesi üzerine insani yardım çalışanlarının hedef alınmaması gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda 2 Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) çalışanının öldürülmesine tepki göstererek, insani yardım çalışanlarının hedef alınmaması gerektiğini bildirdi.

IOM, konuya ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

İsrail saldırılarında 2 çalışanını kaybeden ICRC ailesine taziye dileklerinin iletildiği paylaşımda, "İnsani yardım çalışanları asla hedef olmamalıdır." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, sivillerin korunması yönünde çağrı da yapıldı.

ICRC, İsrail'in Han Yunus'a düzenlediği saldırıda 2 çalışanının öldüğünü duyurmuştu.

ICRC'den yapılan yazılı açıklamada, "Arkadaşlarımız İbrahim Iyd ve Ahmed Ebu Hilal, İsrail ordusunun Han Yunus'ta evlerine düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti." ifadesi kullanılmıştı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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