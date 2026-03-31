BM, Filistinli esirleri hedef alan "idam cezasına" her koşulda karşı olduğunu yineledi

Birleşmiş Milletler, İsrail Meclisi'nde kabul edilen ve Filistinli esirleri hedef alan idam cezası yasasına karşı olduğunu yineledi. İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü, bu adımın uluslararası hukuka zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, İsrail Meclisinde kabul edilen ve Filistinli esirleri hedef alan idam yasasına her koşulda karşı olduklarını yineledi.

Al-Kheetan, AA muhabirinin " İsrail Meclisi, Filistinli esirler için idam cezası yasasını onayladı. Bu karara tepkiniz nedir? Bu adımın uluslararası hukuka nasıl zarar vereceğini düşünüyorsunuz?" sorusunu yazılı yanıtladı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün, ocakta bu yasa tasarısını yürürlüğe koyma planlarından vazgeçmeleri yönünde İsrail yetkililerine çağrıda bulunduğu ve önerilerin birçok düzeyde uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirttiği yönündeki açıklamasını hatırlatan Al-Kheetan, "Yüksek Komiserin çağrısını ve BM'nin her koşulda idam cezasına karşı duruşunu yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail Meclisi, Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını 48 ret oyuna karşı 62 kabul oyuyla onaylamıştı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan
