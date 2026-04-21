BM: Umudumuz, ABD ile İran arasında ateşkesin uzatılması ve diplomasinin hayata geçirilmesi

Birleşmiş Milletler, ABD ile İran arasındaki ateşkesin uzatılması ve diplomasinin hayata geçirilmesi umudunu dile getirdi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, taraflarla iletişimde kaldıklarını açıkladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), bu gece sona ermesi beklenen ABD ile İran arasındaki ateşkesin uzatılarak diplomasinin hayata geçirilmesini umduklarını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujaric, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

ABD ile İran arasındaki ateşkesin devamı hakkında Genel Sekreter Antonio Guterres'in taraflarla görüşüp görüşmediği sorusuna Dujarric, "Genel Sekreter ve kişisel temsilcisi (Jean Arnault), iletişim kurmaya devam ediyor. En büyük umudumuz; ABD ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki ateşkesin uzatılması için diyaloğun yeniden başlaması ve diplomasinin tam olarak hayata geçirilmesidir." yanıtını verdi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında 2 haftalık ateşkesle sonuçlanmıştı.

ABD ve İran, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüş ancak görüşmelerin "anlaşmaya varılamadan" sona erdiği açıklanmıştı.

Bu hafta İslamabad'da yapılacağı belirtilen 2. tur görüşmelerin ise ne zaman gerçekleşeceği tam netlik kazanmadı.

Kaynak: AA / Islam Doğru
