BM Genel Sekreteri Guterres, Orta Doğu'da artan çatışmalardan "derin endişe" duyduğunu belirtti

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, ABD ile İran arasında tekrar başlayan saldırılardan ve artan düşmanca söylemlerden "derin endişe" duyduğu ifade edildi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü Ofisinden, Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Genel Sekreter, ABD'nin İran'a yönelik saldırılar ile İran'ın Körfez ve ötesindeki, çatışmanın tarafı olmayan komşu ülkelere yönelik saldırılardan ve düşmanca söylemlerin önemli ölçüde artması da dahil olmak üzere Orta Doğu'daki devam eden tırmanıştan derin endişe duymaktadır." ifadesi kullanıldı.

Genel Sekreter'in, uluslararası hukuka uygun olarak seyrüsefer hak ve özgürlüklerinin kullanılmasına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladığı, ayrıca tüm taraflara uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme ve sivilleri korumak için mümkün olan tüm önlemleri alma çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Genel Sekreter, ilerlemenin tek yolunun gerçek diyalog ve müzakerelerden geçtiğini yineliyor. ABD ve İran'ı, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği ilerletecek barışçıl, kapsamlı ve kalıcı bir anlaşmaya yönelik çabalarını ikiye katlamaya çağırıyor." ifadesine yer verildi.