BM İnsan Hakları Konseyinin 62. Oturumu Cenevre'de başladı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, ABD ile İran'ın barış anlaşması üzerinde mutabık kalmalarından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

BM İnsan Hakları Konseyinin 62. Oturumu İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.

Türk, toplantının açılış konuşmasını yaptı.

Dünya genelinde çok ciddi insan hakları sorunlarıyla karşı karşıya olduklarını belirten Türk, uluslararası hukuka karşı eşi benzeri görülmemiş saldırıların, korkunç insani acılara neden olduğunu söyledi.

Türk, uluslararası hukuka yönelik saldırılara işaret ederek "Bunu her zaman ve her yerde dile getirmeli, kontrol altına alıp sona erdirmek için çalışmalıyız." dedi.

İnsan haklarıyla ilgili çalışmalarının her gün milyonlarca insan için güvenlik, onur ve özgürlük sağladığını dile getiren Türk, insan haklarının tesis edilmesinin yaşamları iyileştirdiğini, bölünmelerin önlendiğini ve fırsatlar oluşturduğunu vurguladı.

Türk, "İnsan hakları, iklim krizinden yapay zekaya ilişkin yönergelere, Ebola salgınından FIFA Dünya Kupası'na kadar günümüzün acil sorunlarının ön saflarında yer almalı. (Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde) Gölün karşı yakasında bir araya gelen G7 liderlerini, istikrar ve ilerleme için bir güç olarak insan haklarını görüşmelerinin merkezine koymaya teşvik ediyorum. ABD ile İran'ın, derhal ve kalıcı bir ateşkes, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve daha fazla müzakere için çerçeve öngören bir barış anlaşması üzerinde mutabık kalmalarından memnuniyet duyuyorum. Çatışma, bölge genelinde ve dünya genelinde insan hakları üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip oldu." dedi.

Yaşanan son dönemin, bölgedeki derin farklılıkların askeri yollarla çözülemeyeceğini gösterdiğine işaret eden Türk, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik, sivil kayıplarına da neden olan güç kullanımını kınadı.

Türk, İran'ın Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na 28 Şubat'ta yapılan korkunç saldırıyla ilgili ABD soruşturması bulgularının kamuoyuna açıklanmasını tekrar talep etti.

"İsrail güçleri, Gazze'de Ekim 2025'te ateşkes ilan edildiğinden bu yana yaklaşık 1000 Filistinliyi öldürdü, bunların büyük çoğunluğu sivildi." diyen Türk, İsrailli yetkililerin Filistinlileri giderek küçülen bir bölgeye sıkıştırdığını ve hayat kurtarıcı yardımlara kısıtlamalar getirdiğini vurguladı.

Türk, İsrail'in ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da yıkımını ve toprakların ilhakını hızlandırdığına değinerek, bu yıl 57 kişiyi öldürdüğünü, yaklaşık 1300 kişiyi yaraladığını aktardı.

Batı Şeria'da yüzlerce kişinin gözaltına alındığını ve 23 toprak müsaderesi emrinin verildiğini de anımsatan Türk, "Bazı üst düzey İsrailli yetkililer, Gazze'deki tüm Filistinlilerin buradan çıkarılması ve yaşayabilir bir Filistin Devleti'nin kurulması olasılığının tamamen ortadan kaldırılmasından kamuoyu önünde bahsetti. Bütün bunlar tamamen yasa dışıdır. Etkisi olan herkes, ateşkesin gerçekleşmesi, Filistinlilerin dayanılmaz acılarının sona ermesi ve sorumluların hesap vermesi için baskı uygulamalı." diye konuştu.

BM İnsan Hakları Konseyinin 62. Oturumu, 7 Temmuz'a kadar devam edecek.