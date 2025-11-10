Haberler

BM'den İsrail'i sert sözler kınadı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
BM'den İsrail'i sert sözler kınadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ve gazetecilere yönelik İsrail yerleşimcilerinin saldırılarını kınadığını duyurdu. BM Genel Sekreter Sözcüsü, gazetecilerin güvenliğine yönelik saldırılara karşı olduklarını belirtti.

  • Birleşmiş Milletler, Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere ve gazetecilere yönelik saldırılarını kınadı.
  • BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, İsrail'in Gazze'ye uluslararası gazetecilerin erişimini engellemesi için hiçbir gerekçe olmadığını ifade etti.
  • İsrail ordusu, Batı Şeria ve Ürdün Vadisi'nde 7 Ekim 2023 saldırısına benzer bir senaryonun canlandırıldığı 3 günlük askeri tatbikat başlattı.

Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere ve gazetecilere yönelik saldırılarını kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, günlük basın toplantısında soruları cevapladı. İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere ve olayları izleyen gazetecilere yönelik saldırılarını Genel Sekreter'in kınayıp kınamadığı sorusuna Haq, "Evet, yerleşimcilerin saldırılarını kınıyoruz." yanıtını verdi.

BU SÖZLER NETANYAHU'YU ÇOK KIZDIRIR

Haq, dünyanın her yerinde gazetecilere yönelik saldırılara da karşı olduklarını belirterek, Gazze'ye uluslararası gazetecilerin erişiminin İsrail tarafından engellenmesi için de "hiçbir gerekçesi olduğunu" düşünmediklerini aktardı.

İsrail'in Batı Şeria ve Ürdün Vadisi'nde başlattığı askeri tatbikatla ilgili soruya Haq, Batı Şeria'daki faaliyetlerle ilgili endişeleri açıkça belirttiklerini söylemekle yetindi.

Haq, İsrail'in işgal altındaki topraklarda askeri faaliyetlerinin yasal olup olmadığı sorusuna "Biz, bu konudaki bakış açımızı açıkça ortaya koyduk. Sizi bir dizi BM kararına ve Uluslararası Adalet Divanının yakın zamanda verdiği karara yönlendirmek istiyorum." cevabını verdi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün Vadisi'nde, 7 Ekim 2023'teki saldırıya benzer bir senaryonun canlandırıldığı 3 gün sürecek geniş çaplı askeri tatbikat başlattığını duyurmuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 690 bin Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yaşıyor. Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşimleri yasa dışı sayılıyor.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

Beşik gibi sallanan Balıkesir'de korkutan bir deprem daha
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı

Süper Lig'de deprem! Kulüp başkanı, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Başlık imla ve yazım hatalarıyla dolu kimdir bunu yapan

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞahin:

6 dan sonra mesai vermiyoruz caycı ilgileniyor sabah düzeltilir biraz anlayış lütfen

yanıt3
yanıt0
Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

kızmaz aldırmaz bu ziyon çocukları

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF duyurdu: 15 günlük transfer dönemi

TFF duyurdu: Kulüplere 15 günlük özel transfer dönemi
TOKİ için başvurular başladı: Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat

Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat
İş insanın sır ölümü! Cansız bedeni bulundu

İş insanın sır ölümü! Cansız bedeni bulundu
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
İki ülke arasında gerginlik yine tırmandı! Barış anlaşmasını askıya aldılar

Savaş çanları çalıyor! Barış anlaşmasını askıya aldılar
TFF duyurdu: 15 günlük transfer dönemi

TFF duyurdu: Kulüplere 15 günlük özel transfer dönemi
TOKİ için başvurular başladı: Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat

Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat
Bu nasıl öğretmen? Okul müdürü, otizmli öğrenciyi merdivenlerden aşağı fırlattı

Bu nasıl öğretmen? Otizmli öğrenciyi merdivenlerden aşağı fırlattı
En fazla vergi ödeyen 27. isim olmuştu! Bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu Ndao oldu

Bahis oynadığı iddia edilen futbolculardan bir farkı var
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
TFF, Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

Bu pozisyonda hakemlerin neler konuştuğu açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.