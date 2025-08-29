BM, Batı Şeria'daki Filistinlilere Yönelik Saldırıların Artışını Kayıt Altına Aldı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından Filistinlilere yönelik saldırıların arttığını belirtti.

Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki son gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da artan şiddete dikkati çeken Dujarric, 19 ile 25 Ağustos tarihleri arasında Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere "çok yüksek seviyelerde şiddet uyguladığını" söyledi.

Dujarric, "BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), yerleşimci şiddetinin artık Batı Şeria genelinde Filistinlilerin yerinden edilmesinin ana nedenlerinden biri haline geldiğini belirtiyor." diye konuştu.

Söz konusu saldırılarla ilgili detay veren Dujarric, "OCHA, 13 Filistinli toplulukta yaralanmalara veya mal hasarına neden olan en az 15 saldırıyı belgeledi." dedi.

Bu saldırılarda 8 Filistinlinin yaralandığını ve 6 ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirten Genel Sekreter Sözcüsü, bunun "15 yetişkin ve yaklaşık 20 yerinden edilmiş çocuk" anlamına geldiğini ifade etti.

Dujarric, "Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'daki tüm sivillerin korunması ve bu yıkımların durdurulması için bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Ayrıca yerleşimci şiddetine karşı da adımlar atılmalıdır." dedi.