BM: Batı Şeria'da bu yıl 20'den fazla yerleşim biriminde 870'ten fazla saldırı düzenlendi

BM, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin bu yıl 20'den fazla yerleşim biriminde 870'ten fazla saldırı düzenlediğini, can ve mal kaybına yol açtığını açıkladı. Ayrıca Gazze'de sağlık hizmetlerine yönelik 22 saldırı kaydedildiği belirtildi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından bu yıl içinde 20'den fazla yerleşim biriminde can ve mal kaybına yol açan 870'ten fazla saldırı düzenlendiğini belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) çalışanlarının, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin uyguladığı şiddetin devam ettiği konusunda uyardığını aktaran Dujarric, "UNOCHA, 12-18 Mayıs tarihlerinde, sadece bir hafta içinde, İsrail yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen ve can kaybına veya hasara yol açan en az 49 saldırıyı belgeledi." dedi.

Dujarric, evlere, tarım arazilerine, araçlara ve camilere yönelik kundaklama saldırılarında artış olduğuna işaret ederek, "Bu yıl içinde 20'den fazla yerleşim biriminde 870'ten fazla yerleşimci saldırısı, can kaybına veya maddi hasara yol açtı." ifadesini kullandı.

Gazze'de de insani yardımların geçişi konusunda İsrail'in kısıtlamalarının sürdüğüne dikkati çeken Dujarric, BM ve ortaklarının tüm zorluklara rağmen gıda, sağlık hizmetleri ve diğer temel ihtiyaçlar konusunda çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Dujarric, "Yıl başından bu yana Gazze'de sağlık hizmetlerine yönelik 22 saldırı kaydedildi; bu saldırılar can kayıplarına yol açtı veya sağlık hizmetlerine erişimi ve sağlık tesislerini etkiledi." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Islam Doğru
