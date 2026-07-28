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UNIFIL, Lübnan'da 4 ton amonyum nitrat imha etti

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Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Hula beldesi yakınlarında 4 ton patlayıcı tespit ederek etkisiz hale getirdi. Ayrıca, bir BM mevzisi yakınında patlayıcı içeren İHA kalıntısı bulundu.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Hula beldesi yakınlarında amonyum nitrat içerikli yaklaşık 4 ton patlayıcı tespit ederek imha ettiğini açıkladı.

UNIFIL'den yapılan açıklamaya göre, barış gücü askerleri, İsrail ordusunun Lübnan'da işgal ettiği alanda yer alan Hula beldesi yakınlarında 2 Temmuz'da gerçekleştirdikleri rutin yol kontrolü sırasında bir binada 385 bidon tespit etti.

Bidonlarda, büyük bölümü amonyum nitrat bileşiklerinden oluşan yaklaşık 4 bin kilogram patlayıcı madde bulunduğu belirtildi.

UNIFIL'in patlayıcı madde imha uzmanlarının yaptığı risk değerlendirmesinin ardından söz konusu maddeleri sahada etkisiz hale getirerek güvenli duruma getirdiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, 10 Temmuz'da Lübnan'ın güneyindeki bir BM mevzisi yakınında İHA kalıntısı bulunduğu, yapılan incelemede İHA'da patlayıcı bileşenlerin bulunduğunun belirlenmesi üzerine bunların da güvenli şekilde etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

UNIFIL Komutanı Tümgeneral Diodato Abagnara, barış gücünün sahadaki faaliyetlerinin genişlemesiyle patlayıcı maddelerin oluşturduğu risklerin azaltılmasının önem kazandığını belirtti.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlamaya yaklaşık 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığı belirtilmişti.

Kaynak: AA
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