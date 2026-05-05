BM: BAE'ye yönelik dünkü İHA ve füze saldırıları bizi derinden endişelendiriyor

Birleşmiş Milletler, Birleşik Arap Emirlikleri'ne düzenlenen insansız hava aracı ve füze saldırılarından dolayı derin endişe duyduğunu açıkladı. Saldırılarda 3 kişi yaralanırken, petrol tesisinde de yangın çıktı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yönelik dün düzenlenen insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırılarından "derin endişe" duyduğunu belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

BAE'ye yönelik dün düzenlenen İHA ve füze saldırıları için "bizi derinden endişelendiriyor" diyen Dujarric, söz konusu saldırılarda 3 kişinin yaralandığını ve Füceyra petrol sanayi bölgesindeki bir petrol tesisinde yangın çıktığını söyledi.

Dujarric, "Bu olaya ek olarak, son günlerde Hürmüz Boğazı ve çevresinde gemileri hedef alan çeşitli saldırılar gerçekleşti. Bu durum, bölgede yeniden düşmanlıkların başlaması tehlikesini önemli ölçüde artırıyor." dedi.

Giderek gerginleşen ateşkes ortamında tüm tarafları azami itidal gösterme ve devam eden diplomatik çabaları baltalayabilecek her türlü eylemden kaçınma çağrısı yapan Dujarric, uluslararası anlaşmazlıkların, barışçıl çözümden başka geçerli bir alternatifi olmadığını kaydetti.

BAE'ye saldırı

İran'dan dün, BAE ve Umman'a insansız hava aracıyla saldırılar düzenlendiği ileri sürülmüş, BAE, Füceyra'da petrol sanayi bölgesinde yangın çıktığını ve saldırıda 3 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

BAE Savunma Bakanlığı, İran kaynaklı 12 balistik füze, 3 seyir füzesi ve 4 İHA'ya hava savunma sistemleriyle müdahale edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Islam Doğru
