BM: ABD'nin petrol ablukası, Küba'daki insani krizi daha da derinleştiriyor

Birleşmiş Milletler'in (BM) Küba'daki Daimi Koordinatörü Francisco Pichon, ABD'nin Küba'ya uyguladığı petrol ablukasının ülkedeki insani krizi daha da derinleştirdiği ve oluşan enerji kıtlığının milyonlarca savunmasız insan için riskleri artırdığı uyarısında bulundu.

Pichon, New York'taki BM Genel Merkezine video konferans yoluyla bağlanarak gazetecilere bilgi verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba'ya petrol ablukası getiren başkanlık kararnamesinin üzerinden neredeyse bir ay geçtiğini hatırlatan Pichon, hala devam eden ablukanın olumsuz insani sonuçlarının her geçen gün daha da derinleştiğini söyledi.

Pichon, "Sahada gördüğümüz şey geçici bir kıtlık değil, birincil insani riskleri katlar hale getiren daha sistemik bir enerji şoku. Yakıt bugün Küba'da, hastanelerin işleyişini, evlere su ulaşmasını, gıda dağıtımını, ilaç taşımacılığını ve benzeri hizmetleri belirleyen en önemli faktörlerden biridir." dedi.

Yakıta bağlı enerji kıtlığı devam ettikçe, kırılganlıkların hızla daha akut insani risklere dönüşeceği uyarısında bulunan Pichon, petrol ablukasıyla temel hizmetlerin kısıtlanarak aksadığını ve sıradan insanların günlük yaşamın giderek daha kırılgan hale geldiğini vurguladı.

Pichon, "Şunu açıkça belirtmek istiyorum, insanların hayatlarına yönelik riskler retorik değil, ilk ve en çok zarar görenler sıradan insanlar, özellikle de en savunmasız olanlar." diye konuştu.

"Yakıt krizi ile gelen durum ciddi ve gerçek bir insani risk taşıyor"

Küba'da kronik hastalıklarla yaşayan 5 milyon insan bulunduğuna dikkati çeken Pichon, bu rakama sürekli bakım gerektiren binlerce kanser hastası ile doğum öncesi hizmetler açısından ek risklerle karşı karşıya bulunan 32 binden fazla hamile kadının da dahil olduğunu belirtti.

Pichon, petrol ambargosunun ülkedeki gıda güvenliğini de kötüleştirdiğini ve üretim alanlarından mutfaklara kadar tüm tedarik zincirinin bozulmuş durumda olduğunu kaydetti.

Ekim 2025'te yaşanan, 2 milyondan fazla insanı etkileyen ve altyapıyı tahrip eden Melissa Kasırgası'nın yaralarının hala sarılmaya çalışıldığını ifade eden Pichon, "Yakıt krizi ile gelen durum ciddi, oldukça hızlı bir şekilde gelişiyor ve gerçek bir insani risk taşıyor." şeklinde konuştu.

Pichon, AA muhabirinin, BM'nin Küba'daki insani yardım çalışmalarının durumu hakkındaki sorusu üzerine, Kübalı yetkililerle ve uluslararası toplulukla temas halinde olduklarını belirterek, "Ancak mevcut durum, insani yardımı seferber etme kapasitemizi ciddi şekilde kısıtlıyor." dedi.

ABD'nin Küba'ya petrol engeli

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta, Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, söz konusu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.