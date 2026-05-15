BM, ABD'de mahkemenin BM Raportörü Albanese'ye uygulanan yaptırımları askıya almasından memnun

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, ABD Federal Mahkemesinin, ABD hükümeti tarafından BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'ye getirilen yaptırımları askıya alan geçici kararını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

BM İnsan Hakları Ofisinin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Washington yönetiminin Albanese hakkında 2025'te uygulamaya koyduğu ve dün kaldırıldığı duyurulan yaptırım kararlarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "ABD Federal Mahkemesinin, BM Filistin Özel Raportörü Albanese'ye ABD hükümeti tarafından uygulanan yaptırımları askıya alan geçici kararını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Albanese'ye, Uluslararası Ceza Mahkemesi hakimleri ve savcılarına görevlerini yerine getirdikleri için uygulanan yaptırımların kabul edilemeyeceği ve kaldırılması gerektiği vurgulanan paylaşımda, bu kişilerin yürütmekle görevlendirildikleri göreve saygı duyulması ve bunun korunması gerektiğine işaret edildi.

BM Raportörü Albanese, dün X'teki hesabından, Washington yönetiminin kendisi hakkında Temmuz 2025'te uygulamaya koyduğu yaptırım kararlarına ilişkin paylaşımda bulunmuş ve "ABD mahkemesi, bana karşı uygulanan ABD yaptırımlarını askıya aldı." ifadesini kullanmıştı.

ABD'nin yaptırım kararı

ABD, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten, Francesca Albanese'nin görevine son verilmesini talep etmişti.

ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinden 1 Temmuz 2025'te söz konusu talebe ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Albanese'nin son dönemde "antisemitik" ve "İsrail karşıtı" söylemlerini artırdığı öne sürülmüş, kınanması ve görevden alınması istenmişti.

Açıklamada, bu yönde adım atılmaması halinde sadece BM'nin itibarının sarsılmayacağı, ABD'nin adım atmak zorunda kalacağı ifade edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Temmuz 2025'te yaptığı açıklamada, Albanese'nin, Uluslararası Ceza Mahkemesinin ABD ve İsrail'e karşı harekete geçmesini sağlama çabaları nedeniyle yaptırım listesine alındığını bildirmişti.

BM İnsan Hakları Konseyi Özel Prosedürler Komitesi, ABD'nin Albanese'ye yaptırım uygulama kararını şiddetle kınamıştı.

Albanese de yaptığı paylaşımda, Donald Trump ve yönetiminin kendisine yönelik yaptırım kararına tepki göstererek, "Güçlülerin güçsüzler adına konuşanları cezalandırması bir güç değil suçluluk göstergesidir." ifadesini kullanmıştı.