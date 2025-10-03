BM, ABD Dış Yardım Kesintileri Nedeniyle Somali'de Gıda Yardımlarını Askıya Aldı

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), ABD'nin dış yardımlarda kesintiye gitmesi nedeniyle Somali'de 750 bin kişiye yönelik gıda yardımlarının askıya alınacağını duyurdu.

WFP'den yapılan yazılı açıklamada, Somali'de şu anda 1,1 milyon kişiye yapılan gıda yardımının, kaynak yetersizliği nedeniyle kasım ayında yalnızca 350 bin kişiye düştüğü belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda 750 bin kişiye yönelik gıda yardımının askıya alınacağı kaydedildi.

WFP Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Direktörü Ross Smith, ülkede açlık seviyesinde büyük bir artış gözlemlediklerini ve müdahale kapasitelerinin azaldığını belirterek, "Acil fon sağlanmazsa, zaten hayatta kalma mücadelesi veren aileler, en çok ihtiyaç duydukları zamanda açlıkla baş başa kalacaklar." ifadesini kullandı.

BM tarafından yayımlanan son raporlara göre, Somali'de 4,6 milyon kişi kriz seviyesinde açlıkla karşı karşıya.

Bu yıl 1,8 milyon çocuğun akut yetersiz beslenme, bunların 421 bininin ise ağır yetersiz beslenme riski altında olduğu kaydedildi.

Somali'de iklim değişikliğinin yol açtığı kuraklık ve sellerin yanı sıra onlarca yıldır süren çatışma ve güvenlik sorunları ülkede kıtlık sorununu büyütüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dış yardımlarda kesintilere gitmiş ve bu nedenle daha önce yapılan insani yardımlar olumsuz etkilenmişti.