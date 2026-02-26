BM: 2025'te Göç Yollarında 7.667 Kayıp

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2025 yılında göç yollarında en az 7 bin 667 kişinin öldüğünü veya kaybolduğunu belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

IOM'nin bugün yayımladığı rapora göre, 2025 yılında göç yollarında en az 7 bin 667 kişinin öldüğünü veya kaybolduğunu belirten Dujarric, "IOM'ye göre, deniz geçişleri 2025 yılında en ölümcül rotalar arasında yer almaya devam ediyor." dedi.

Dujarric, bu rakamın içinden, geçen sene Akdeniz'de en az 2 bin 185 kişinin, Batı Afrika'dan Kanarya Adaları'na doğru Atlantik rotalarında ise 1214 kişinin öldüğü veya kaybolduğu detayını verdi.

Toplam gerçek sayının muhtemelen çok daha yüksek olduğuna dikkati çeken Dujarric, geçen yıl denizde en az 1500 kişinin daha kayıp olarak bildirildiğini ancak arama ve kurtarma çalışmalarının sınırlı olması nedeniyle bunların doğrulanamadığını ifade etti.

Dujarric, ayrıca 2025'teki rakamların 2024 yılında kaydedilen yaklaşık 9 bin 200 sayısına kıyasla düşüş gösterdiğine işaret ederek, bunun da özellikle Amerika kıtasında tehlikeli düzensiz göç yollarını denemeye çalışan insan sayısının azalmasından kaynaklandığını kaydetti.