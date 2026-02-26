Haberler

BM: 2025'te Göç Yollarında 7.667 Kayıp

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2025 yılında göç yollarında en az 7 bin 667 kişinin öldüğünü veya kaybolduğunu belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2025 yılında göç yollarında en az 7 bin 667 kişinin öldüğünü veya kaybolduğunu belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

IOM'nin bugün yayımladığı rapora göre, 2025 yılında göç yollarında en az 7 bin 667 kişinin öldüğünü veya kaybolduğunu belirten Dujarric, "IOM'ye göre, deniz geçişleri 2025 yılında en ölümcül rotalar arasında yer almaya devam ediyor." dedi.

Dujarric, bu rakamın içinden, geçen sene Akdeniz'de en az 2 bin 185 kişinin, Batı Afrika'dan Kanarya Adaları'na doğru Atlantik rotalarında ise 1214 kişinin öldüğü veya kaybolduğu detayını verdi.

Toplam gerçek sayının muhtemelen çok daha yüksek olduğuna dikkati çeken Dujarric, geçen yıl denizde en az 1500 kişinin daha kayıp olarak bildirildiğini ancak arama ve kurtarma çalışmalarının sınırlı olması nedeniyle bunların doğrulanamadığını ifade etti.

Dujarric, ayrıca 2025'teki rakamların 2024 yılında kaydedilen yaklaşık 9 bin 200 sayısına kıyasla düşüş gösterdiğine işaret ederek, bunun da özellikle Amerika kıtasında tehlikeli düzensiz göç yollarını denemeye çalışan insan sayısının azalmasından kaynaklandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Islam Doğru
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz

Görüşme yeri değişti! İran, Trump'ın olmazsa olmaz şartını reddetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike

Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
Ayrılık 5 gün içerisinde resmileşecek! Diego Carlos'a sürpriz talip

Yıldız oyuncu, 5 gün içinde takımdan tamamen ayrılacak
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay

Bakan Gürlek açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
Hakan Çalhanoğlu, Inter ile ipleri tamamen kopardı

İpleri tamamen kopardı
Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike

Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
Oyunculuğu bırakıp EYT'li olmuştu! Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı

Fenomen dizinin unutulmaz yıldızı yıllar sonra ortaya çıktı
Alev alev yanan araca antifriz döküp söndürmeye çalıştı

Alev alev yanan aracı, en olmadık şeyle söndürmeye çalıştı