Haberler

Gazze'de 2025'te 186 yardım çalışanı öldürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BM, Gazze'yi 'en ölümcül bölge' ilan etti; 2025'te 186 insani yardım çalışanı öldürüldü. Genel Sekreter Guterres, yardım çalışanlarına yönelik artan tehlikelere dikkat çekti ve UCM'ye yaptırımlara karşı çıktı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 2025'te Gazze'de 186 insani yardım çalışanının öldürüldüğünü ve Gazze'nin "en ölümcül bölge" olduğunu söyledi.

Dujarric, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili bilgileri paylaştı.

Dujarric, "Genel Sekreter (Antonio Guterres), insani yardım çalışanlarının karşı karşıya olduğu artan tehlikelere dikkati çekerek, geçen yıl 350 kişinin öldürüldüğünü, 322 kişinin yaralandığını ve 235 kişinin kaçırıldığını belirtti." ifadelerine yer verdi.

Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla açıklanan istatistikleri aktaran Dujarric, 2025'te Gazze'de 186 insani yardım çalışanının öldürüldüğünü ve bu nedenle Gazze'nin "en ölümcül bölge" olduğunu kaydetti.

Dujarric, yılbaşından bu yana dünya genelinde 82 yardım çalışanının öldürüldüğünü, 97'sinin yaralandığını ve 39'unun kaçırıldığını bildirdi.

Ayrıca Dujarric, son zamanlarda insani yardım çalışanlarının "giderek artan bir şekilde silahlı insansız hava araçlarının da hedefi haline geldiğine" dikkati çekti.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki BM ofisine 2003'te düzenlenen bombalı saldırıda 22 insani yardım çalışanının hayatını kaybetmesinden bu yana 19 Ağustos, Dünya İnsani Yardım Günü olarak anılmaktadır.

Guterres, UCM'nin çalışmalarına "büyük saygı" duyuyor

Öte yandan Dujarric, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başkanı Tomoko Akane'ye yaptırım uygulama kararını hatırlatarak, "Genel Sekreter'in, bu yaptırım kararının yanı sıra diğer Uluslararası Ceza Mahkemesi çalışanlarına yönelik yaptırım kararlarından da ciddi endişe duyduğunu ifade edebilirim." diye konuştu.

Dujarric, "Genel Sekreter, Mahkeme'nin yürüttüğü çalışmalara büyük saygı duymaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Netanyahu’dan Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit: Mesajı duymadılar, daha iyi anlamalarını sağladık

Netanyahu’dan Türkiye’ye küstah tehdit! O saldırı sözde mesajmış
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bundan sonra ne olacak? İslam Memiş, yeniden şahlanan altının yol haritasını çizdi

İslam Memiş, yeniden şahlanan altının yol haritasını çizdi
Şanlıurfa'da engelli çift ve çocukları darbedildi: 4 gözaltı

Köy yolunda peşlerine düşüp engelli aileye kurşun yağdırdılar
İş başvurusu için gitti, reddedilince otomobil çalıp döndü

İş başvurusu için gitti, reddedilince otomobil çalıp döndü
Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi

Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi
Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma

14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
34 yıl sonra korkunç keşif! Kayıp dağcıların cesetleri eriyen buzullardan çıktı

34 yıl sonra korkunç keşif! Buzullar eridi, acı gerçek ortaya çıktı

Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi

81 ile genelge gönderildi! Okula giderken artık önlük giyecekler