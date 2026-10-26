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BM, 2005'ten beri çatışmalarda çocuklara karşı 430 binden fazla ihlali teyit etti

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UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, BM'nin 2005'ten bu yana silahlı çatışmalarda çocuklara karşı 430 binden fazla ağır ihlali teyit ettiğini, gerçek boyutun daha büyük olduğunu söyledi. Russell, bu ihlallerin 38 binden fazlasının yalnızca 2025'te gerçekleştiğini belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, 2005'ten bu yana BM'nin silahlı çatışmalarda çocuklara karşı işlenen 430 binden fazla ağır ihlali teyit ettiğini belirterek, teyit edilmemiş gerçek boyutun ise çok daha büyük olduğunu söyledi.

Russell, "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" başlıklı BM Güvenlik Konseyindeki toplantıda konuştu.

Dünyada çocuklara karşı işlenen ağır ihlalleri izlemek ve doğrulamak için mekanizmalar kurulduğunu kaydeden Russell, bu kapsamda şimdiye kadar çatışmaların taraflarıyla 40'tan fazla eylem planı imzalandığını ve serbest bırakılan 220 binden fazla çocuğa hayatlarını yeniden kurma fırsatı sunulduğunu dile getirdi.

Russell, "Ancak uluslararası toplum, savaşta çocukları korumak için güçlü bir çerçeve oluşturmuş olsa da çatışma ortamında yaşayan çocukların gerçekliği giderek daha tehlikeli hale geliyor." dedi.

BM'nin 2005'ten bu yana silahlı çatışmalarda çocuklara karşı işlenen 430 binden fazla ağır ihlali teyit ettiğini vurgulayan Russell, "Bunların 38 binden fazlası yalnızca 2025'te gerçekleşti. Geçen yıl, en yüksek sayıda ağır ihlal Filistin Devleti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Nijerya'da doğrulandı. Bunlar sadece Birleşmiş Milletlerin doğrulayabildiği ihlallerdir. Gerçek boyut, şüphesiz daha büyüktür." ifadelerini kullandı.

BM, 44 binden fazla olayı doğruladı

Çocukların giderek artan şekilde fiziksel ve psikolojik olarak birden fazla ihlale maruz kaldığına işaret eden Russell, çocukların en çok korunmaya ihtiyaç duyduğu anda, onlara ulaşma imkanlarının da sınırlandığına dikkati çekti.

Russell, "BM, 2005'ten bu yana insani yardıma erişimin engellenmesine ilişkin 44 binden fazla olayı doğruladı. Bunların 8 binden fazlası sadece 2025'te gerçekleşti. Bunlar çocukların hayat kurtarıcı sağlık hizmetlerinden mahrum kalması, ailelerin temel malzemelere erişememesi anlamına geliyor." diye konuştu.

Geçen yıl çocukları öldürme, yardımları engelleme, okullara ve hastanelere saldırma konusunda hükümet güçlerinin başlıca fail olarak öne çıktığını belirten Russell, 2025'te doğrulanmış çocuk kayıplarının yüzde 70'ten fazlasının patlayıcı silahlar nedeniyle meydana geldiğini aktardı.

Russell, silahlarda yapay zeka kullanımının artmasının çatışma bölgelerinde çocukların korunmasına yönelik ciddi endişeler doğurduğunu, kullanımı iyice yaygınlaşan silahlı insansız hava araçlarının da çocukların hayatı için korkunç tehditler oluşturduğunu anlattı.

"Çocuklara karşı işlenen tüm ağır ihlalleri kınıyorum"

BM Genel Sekreteri Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Özel Temsilcisi Vanessa Frazier, çatışma bölgelerinde çocuklara yönelik mevcut ihlallerin çok büyük olduğuna dikkati çekerek, 2025'te ilk kez doğrulanan ağır ihlallerin çoğundan hükümet güçlerinin sorumlu olduğunu vurguladı.

Frazier, "Bu son derece endişe verici. Her durumda ve çatışmada, kimin işlediğine bakılmaksızın, çocuklara karşı işlenen tüm ağır ihlalleri kınıyorum. Uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku, silahlı bir çatışmanın tüm taraflarını bağlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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