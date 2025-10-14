Haberler

BKM ve DOT'tan Yeni Tiyatro Oyunu: 'Gurur ve Önyargı'

Beşiktaş Kültür Merkezi ve DOT tarafından sahnelenecek olan 'Gurur ve Önyargı' adlı tiyatro oyunu, Jane Austen'in klasik eserinden uyarlanmış bir komedi. 24 Ekim'de Maximum Uniq Hall'de prömiyer yapacak.

Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) ve DOT ortak yapımı "Gurur ve Önyargı* (*gibi Bir Şey)" adlı tiyatro oyunu, 24 Ekim'de Maximum Uniq Hall'de tiyatroseverlerle buluşacak.

BKM'den yapılan açıklamaya göre, yazar Jane Austen'in "Pride and Prejudice" (Gurur ve Önyargı) romanından uyarlanan, Isobel McArthur'un eğlenceli bir komediye dönüştürdüğü eser, DOT'un Sanat Yönetmeni Murat Daltaban'ın yönetmenliğinde sahneleniyor.

Eserin oyuncu kadrosunda Birce Akalay, Nergis Öztürk, Özge Özberk, Ayşegül Uraz ve Kardelen Arpacı yer alıyor.

Regency dönemi İngiltere'sinde geçen oyun, Jane Austen'in klasik karakterlerini hizmetçilerin gözünden anlatıyor.

Yeni sezonun ilk gösterisiyle perdeyi açacak iki perdelik oyun 140 dakika sürüyor.

Eser, 21 Kasım'da da Maximum Uniq Hall'de sanatseverlerle buluşacak.

