Biyoteknoloji Vadisi İstanbul Temel Bilim Üniversitesi ile İş Birliği Yapacak

Biyoteknoloji Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'yı ziyaret etti. Ziyaret sırasında ilçede kuruluş çalışmaları devam eden İstanbul Temel Bilim Üniversitesi ele alındı. Üniversitenin sanayicilerle iş birliği halinde öğrenci yetiştirmesi hedefleniyor.

Dr. Varlıbaş ve Dr. Yazıcı, üniversitenin Biyoteknoloji Bölümü'nde ağırlıklı olarak uygulamalı biyoteknoloji eğitimi vereceğini ve öğrencilerin yetişmesinde önemli bir merkez olacağını söyledi.

BİYOTEKNOLOJİ VADİSİ ÖĞRENCİLERİN GELİŞİMİNDE DE İTİCİ GÜÇ OLACAK

Dr. Şadi Yazıcı konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Her biri alanında çok önemli konumda yer alan değerli mütevelli heyetimizle birlikte başarılı çalışmalar yapıyoruz. Mütevelli heyet üyemiz olan Dr. Ercan Varlıbaş'ın bilgi ve deneyiminden de yararlanacağız. Biyoteknoloji Vadisi çalışmaları bize ilham veriyor, aynı zamanda bir üs niteliğindeki bu biyoteknoloji merkezinin öğrencilerimizin gelişiminde itici güç olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Dr. Ercan Varlıbaş da öğrencilerin gelişimine katkı sağlayabilmenin kendilerine büyük bir mutluluk vereceğini ifade ederek "Biyoteknoloji Vadisi, kaliteli insan kaynağının önemli bir kısmı, üniversitelerimizde eğitim verdiğimiz, yetiştireceğimiz bu bilim insanlarımızdan oluşacak. Biyoteknoloji Vadisi, yenilikçi damarını kaybetmeden, gençlere fırsatlar vererek, onlara kapı açacak, ülkemize ve dünyamıza katkı sağlamaya devam edecek" dedi.