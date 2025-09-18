Bitlisli Kıbrıs gazisi, barış harekatında yaşadığı zorlukları unutamıyor

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 74 yaşındaki Bitlisli Sait Yılmaz, birliğinde 4 arkadaşının şehit olduğu savaş günlerini ve yaşadığı zorlukları unutamıyor.

Yaygın köyünde yaşayan Yılmaz, 1974 yılında Ankara'nın Çubuk ilçesinde vatani görevini yaparken Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından barış ve huzuru tesis etmek amacıyla ilki 20 Temmuz 1974'te başlayan harekata katıldı.

Yaklaşık 4 ay Kıbrıs'ta kalan ve Beşparmak Dağları'nda birliğinden 4 silah arkadaşı şehit olan, kendisi de karnından yaralanan 8 çocuk babası Yılmaz, düşmanın ilerleyişini durdurmak için yaralı haliyle günlerce mevzide mücadele etti.

Yaşadığı zorlukları ve savaş günlerini unutamayan Kıbrıs Gazisi, destansı mücadeleyi kendisini ziyarete gelenlere, çocukları ve torunlarına anlatıyor.

"Zorlu günlerden geçtik"

Yılmaz, AA muhabirine, Çubuk'ta vatani görevini yaparken helikopterle harekata katılmak üzere Kıbrıs'a gittiğini söyledi.

Helikopterden inerken düşman askerlerinin saldırısına uğradıklarını anlatan Yılmaz, "Helikopterden inerken 2 arkadaşımız açılan ateş sonucu yaralandı. Bölük komutanımızla aynı helikopterdeydik. Durum sakinleşince helikopter geri döndü ve toplanma bölüğüne gittik. Oradan da Beşparmak Dağları'na doğru hareket ettik. Bize havan mermisiyle ateş ettiler. Orada da 5-6 arkadaşım yaralandı." dedi.

İkinci harekatta da görev aldığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Çatışma devam ettiği için arkadaşlarımızın cenazelerini hemen alamıyorduk. Mecburen mevzilerde kalıyorduk. Ağustosta başlayan ikinci harekatta taarruza geçerek düşman kuvvetlerine büyük zayiat verdirdik. Karnımdan yaralandım ama ayakta tedavi oldum. Yine savaşmaya devam ettim. Zorlu günlerden geçtik. 4 ay boyunca potinimi (bot) ayağımdan çıkarmadım. Mevzilerde çok acı çektik, susuz ve ekmeksiz kaldık. Şehitler, gaziler verdik. Birliğimiz 4 şehit, 20'den fazla gazi verdi."