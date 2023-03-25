Bitlisli iş adamı Ramazan Şerif Fırat, AK Parti'den aday adayı oldu

14 Mayıs'ta Türkiye genel seçimleri yapılacak. Tüm Türkiye'de nerdeyse tamamına yakın seçmenin sandığa gitmesi beklenirken illeri temsil edecek milletvekilleri de merak konusu oldu. İstanbul'daki Bitlislilerin önde gelen isimlerinden iş adamı Ramazan Şerif Fırat, AK Parti İstanbul 3. Bölge Aday Adaylığını kamuoyuyla paylaştı.

Ramazan Şerif Fırat adaylık açıklamasında, yıllardır siyasetinde ve yerel yönetimlerinde gururla hizmet ettiği Bağcılar'a ve İstanbul'daki bugünden itibaren farklı bir pozisyonda hizmete devam edecek olmanın heyecanı içinde olduğunu dile getirdi.

"BİTLİSLİ HEMŞEHRİLERİM BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜM BÖLGENİN ADAYIYIM"

İstanbul'daki başta Bitlisli olmak üzere Doğulu ve Güneydoğulu hemşehrilerinin emanetini almış olmanın verdiği sorumlulukla yola çıktığını vurgulayan Fırat "Çıkmış olduğumuz bu yolda memleketimize, halkımıza faydalı olmak için ve hakkımızda hayırlı olanın Allah tarafından bizlere nasip edilmesi dileğiyle çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde devam ettiriyoruz. İnşallah bu çalışmalar sonucunda bu yarışta bizler seçilirsek, seçildiğimiz andan itibaren yine sizlerle birlikte İstanbulumuza hizmet etmenin onurunu yaşayacağız. İstanbul'daki Doğu ve Güneydoğu STK'ları ve halkımızla yaptığımız istişareler sonucunda aday adaylığı kararı aldık ve 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri için AK Parti'den İstanbul 3. Bölge Milletvekili Aday Adayı oldum" dedi.

RAMAZAN ŞERİF FIRAT KİMDİR?

1964 yılında Bitlis'te doğdu. İlk, orta ve lise ikiye kadar kadar Bitlis Tatvan'da okudu. 1980 yılında İstanbul'a geldi. 1988'de Şerif Tekstil'i kurdu. 1995'te Bağcılar'da 8 bin metrekare üzerine ilk fabrikasını açtı. 2008'de Kültür Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. 2006'da Bitlis Genç İş Adamları Derneği (BİGİAD) kurdu ve kurucu başkanlığını yaptı. İstanbul Sanayi Odası'nda (İSO) Meclis Üyesi oldu. AK Parti Bağcılar İlçe Teşkilatı kurucu üyeliği yaptı. 2004 İstanbul Yerel Seçimleri'nde Bağcılar'dan İl Genel Meclis üyesi seçildi. 2014 ve 2019 yılında tekrardan Belediye Meclis Üyesi seçilmiştir. Fırat, evli ve iki çocuk babasıdır.