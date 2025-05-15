Bitlis Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Bitlis Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu
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Bitlis'te etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Nemrut Krater Gölü yolunda kar temizliği yapıldı ve vatandaşların güvenliği için önlemler alındı.

Bitlis'te yüksek kesimlere kar yağdı

İl özel idaresi tarafından Nemrut Krater Gölü yolunda kar temizliği yapıldı

BİTLİS - Bitlis'te günlerdir devam eden yağmur yerini kar yağışına bırakınca, yüksek kesimler beyaza büründü.

Havaların hissedilir derecede soğumaya başladığı Bitlis'te etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kar yağışıyla birlikte şehrin yüksek kesimleri tamamen beyaza bürünürken, Nemrut Krater Gölü'nde ise kartpostallık görüntüler oluştu.

Özellikle Nemrut Dağı ve çevresinde sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı bölgeyi beyaza bürürken, Bitlis İl Özel İdaresi tarafından yolda temizleme çalışması başlatıldı.

Sabaha karşı başlayan kar yağışı nedeniyle yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu.

Kar yağışıyla birlikte Nemrut Krater Gölüne ziyarete giden vatandaşların herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamaları için Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri hazır bekletiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY - Güncel
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