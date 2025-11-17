Haberler

Bitlis Yöresel Ürünleri Festivali Ankara'da Düzenlenecek

Güncelleme:
Bitlis'in yöresel lezzetleri ve kültürel zenginlikleri 20-23 Kasım tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek festivalde tanıtılacak. Festival kapsamında Bitlis'in organik ürünleri ve el emeği ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Beşminare Düşünce Akademisi ile Adilcevaz Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı'nın (ADEV) öncülüğünde 20-23 Kasım'da organize edilecek "Bitlis Yöresel Ürünleri Festivali" Yenimahalle Hastane metro durağı ve Karşıyaka İş Merkezi önünde düzenlenecek.

Beşminare Düşünce Akademisi Başkanı Serdar Durer, başkentin, Bitlis'in eşsiz lezzetleri, el emeği ürünleri ve kültürel zenginlikleriyle buluşacağını söyledi.

Amaçlarının kenti tanıtmak ve yerelde üretim yapanları desteklemek olduğunu belirten Durer, şunları kaydetti:

"Festival kapsamında Bitlis balı, peyniri, cevizi, organik tarım ürünleri, baharatları, reçelleri ve ev yapımı doğal ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Hedefimiz, Bitlis'in unutulmaya yüz tutmuş yöresel değerlerini yeniden canlandırmak ve ülke genelinde tanınırlığını artırmaktır. Bu festival sadece bir alışveriş etkinliği değil kültürümüzün, tarihimizin ve üretim mirasımızın gelecek nesillere aktarılması adına büyük bir buluşma olacak."

ADEV Başkanı Suat Yaralı da festivalle ilin kültürel, ekonomik ve sosyal zenginliğini göz önüne sermeyi amaçladıklarını ifade ederek, "Festival hem yerel üreticilere destek sağlayacak hem de ziyaretçilere yöreye özgü lezzetleri tatma, el sanatlarını ve kültürel değerlerini görme fırsatı sunacak. Yöresel tatlar, organik ürünler, el emeği göz nuru el sanatları, coğrafi işaretli ürünler ve kültürel etkinlikler ziyaretçilerle buluşacak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
