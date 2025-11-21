Haberler

Bitlis Yöresel Ürünler Festivali Ankara'da Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ANKARA'da düzenlenen 'Bitlis Yöresel Ürünler Festivali' 21-23 Kasım tarihleri arasında Yenimahalle Karşıyaka İş Merkezi önünde gerçekleştiriliyor. Festivalde, Bitlis'in çeşitli yöresel ürünleri tanıtılıyor.

ANKARA'da ' Bitlis Yöresel Ürünler Festivali' başladı.

Adilcevaz Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı'nın (ADEV) organizasyonunda 21-23 Kasım'da Yenimahalle Karşıyaka İş Merkezi önünde düzenlenen Bitlis Yöresel Ürünleri Festivali başladı. 30 firmanın kurduğu stantlarda Bitlis'in bal, peynir, ceviz, büryan kebabı, içli köfte ve ayran aşı çorbası gibi yöresel ürünleri tanıtıldı. ADEV Başkanı Suat Yaralı, "İlk kez Bitlis ve ilçeleri olarak böyle bir festival düzenliyoruz burada. Bu festivalimiz yalnız ilçemiz Adilcevaz ve Bitlis'in tanınmış ürünleriyle ilgili. Aramızda iki tane Ankara firması var, gerisi hep Bitlis yöresinin esnafları. Bizim amacımız Bitlis'i Ankara'ya taşımak. Buradaki hemşerilerimize tatmadıkları ürünleri tattırmak. Ayrıca bu etkinliği yıllar boyunca sürdürmeye devam edeceğiz. Etkinliğimiz çok güzel, kalabalık geçiyor. Bu kadar tahmin etmiyorduk, çok hoşumuza gitti. En azından esnaflarımız güler yüzlü bir şekilde Bitlis'imize dönüş sağlayacak. Adilcevaz dut reçeli, ceviz reçeli, karakoyan balı, tuzlu balık, büryan gibi lezzetler ön planda" dedi.

Haber-Kamera: Kübra SONKAYA- Mikail KARAMAN/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı

Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
İş görüşmesine giden genç, teklif edilen maaşa isyan etti: Kanıma dokunuyor

İş görüşmesine giden genç, teklif edilen maaşa isyan etti
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
Taraftarlar havalara uçacak! Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi

Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.