Bitlis Yöresel Ürünler Festivali Ankara'da Başladı

ANKARA'da ' Bitlis Yöresel Ürünler Festivali' başladı.

Adilcevaz Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı'nın (ADEV) organizasyonunda 21-23 Kasım'da Yenimahalle Karşıyaka İş Merkezi önünde düzenlenen Bitlis Yöresel Ürünleri Festivali başladı. 30 firmanın kurduğu stantlarda Bitlis'in bal, peynir, ceviz, büryan kebabı, içli köfte ve ayran aşı çorbası gibi yöresel ürünleri tanıtıldı. ADEV Başkanı Suat Yaralı, "İlk kez Bitlis ve ilçeleri olarak böyle bir festival düzenliyoruz burada. Bu festivalimiz yalnız ilçemiz Adilcevaz ve Bitlis'in tanınmış ürünleriyle ilgili. Aramızda iki tane Ankara firması var, gerisi hep Bitlis yöresinin esnafları. Bizim amacımız Bitlis'i Ankara'ya taşımak. Buradaki hemşerilerimize tatmadıkları ürünleri tattırmak. Ayrıca bu etkinliği yıllar boyunca sürdürmeye devam edeceğiz. Etkinliğimiz çok güzel, kalabalık geçiyor. Bu kadar tahmin etmiyorduk, çok hoşumuza gitti. En azından esnaflarımız güler yüzlü bir şekilde Bitlis'imize dönüş sağlayacak. Adilcevaz dut reçeli, ceviz reçeli, karakoyan balı, tuzlu balık, büryan gibi lezzetler ön planda" dedi.

Haber-Kamera: Kübra SONKAYA- Mikail KARAMAN/ANKARA,