Bitlis Valisinden Basın Mensuplarına Önemli Mesajlar

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

Tatvan Polis Kampı'nda düzenlenen programda konuşan Karakaya, gazetecilerle zaman zaman farklı programlarda bir araya geldiklerini ancak bu buluşmada basın mensuplarına özel bir zaman ayırmayı amaçladıklarını söyledi.

Basın mensuplarının düşüncelerini almayı, yapılan çalışmaları paylaşmayı ve varsa eksiklikleri istişare etmeyi istediklerini belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Basın bir şehrin gören gözü, duyan kulağıdır. Dışarıdan bakıldığında daha iyi görülebilen bazı konularda teknik aksaklıklar yaşanabiliyor ve bu noktalarda bilgi paylaşımında bulunmaya açığız. İl yönetiminde yapılan hizmetleri ikiye ayırıyoruz. Birincisi gündelik döngü içerisinde vatandaşa sunulan rutin hizmetlerdir. Bu hizmetlerin standartlarını yükseltmek hepimizin görevi. Eksiklik olduğunda daha görünür hale geliyorlar. İkinci olarak ise şehrin vizyonunu geliştirecek, katma değer sağlayacak projeler hayata geçirilmesidir. Kamu görevlilerinin yalnızca hizmet üretmek değil vatandaşla aynı zamanda gönül köprüleri de kurmaktır. Bu noktada siz değerli basın mensuplarımız ve internet haberciliği yapan arkadaşlarımız bizim için çok önemli paydaşlarsınız. Ne yapıyorsak doğrudur gibi bir anlayışımız yok. Eksiklerimizi birlikte tamamlamamız gerekiyor. Adilcevaz, Ahlat, Hizan, Mutki, Merkez ve Tatvan her biri kendi içinde farklı yapılar barındırıyor. Her bölgenin kendine özgü ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçlara kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız ve kurum amirlerimizle çözüm üretmeye çalışıyoruz."

Güvenlik ve asayişin devlet hizmetlerinin temelini oluşturduğunu anlatan Karakaya, güven ortamının sağlandığı kentte her alanda önemli mesafelerin kat edildiğini ifade etti.

Daha önce bölgede görev yaptığını ve mukayese imkanı bulduğunu anlatan Karakaya, "Ulaşımdan istihdama, sosyal ve kültürel faaliyetlerden altyapıya kadar çok güzel gelişmeler yaşanmış ancak vatandaşın beklentisi de yükseliyor. Devletine güven arttıkça daha kaliteli hizmet talep ediliyor. Bu da sonuna kadar haklı bir taleptir" dedi.

Karakaya'nın daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladığı programa, İl Jandarma Komutanı Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Vali Yardımcısı Alay Yazıcı ve kurum amirleri de katıldı.